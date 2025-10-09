川栄李奈、“娘”と派手なコーデで“親子2ショット”「あっという間に時間が過ぎていく」
2児の母で俳優の川栄李奈（30）が8日、自身のインスタグラムを更新。俳優の波瑠（34）、川栄がW主演を務める、TBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（10月10日スタート 毎週金曜 後10：00）で共演する池村碧彩（9）とのオフショットを公開した。
【写真】「派手な親子」川栄李奈＆池村碧彩の仲良し2ショット
川栄は「先週8月だったよね？っていう感覚 あっという間に時間が過ぎていく 朝と夜ちょっと寒いし みんな体調気をつけてね フェイクマミーあと2日だよ！派手な親子 さ、あげてこ〜」とつづり、親子を演じる池村と肩を組みピースポーズをした、仲むつまじい2ショットを披露している。
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）。
薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろは（池村）の家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
