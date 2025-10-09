「芸術点満点！」飛び込む姿が華麗すぎる“犬”生初のウォータースライダー
【画像を見る】短い手足がかわいすぎる！時間が止まったかのように美しい着水の瞬間
水しぶきをあげて滑り降りるウォータースライダー。スリル満点なこの遊びに挑戦したのは――なんと「ワンちゃん」でした！
X（旧Twitter）に投稿された“犬生初ウォータースライダー”の姿が「短足具合がかわいい」「芸術点満点」と注目を集め、3.9万件を超える「いいね」を集めています。
話題になったのは、Xユーザー・まろ眉のコパン（@kopant17）さんの投稿です。
添えられていたのは3枚の写真。そこには、勇敢にウォータースライダーへ挑むコーギーのコパンちゃんの姿がありました。
1枚目はウォータースライダーを滑り出す瞬間。2枚目は終盤にさしかかり、ツルンと流れに身を任せる姿が収められていました。
そして、3枚目ではいよいよ水に飛び込む直前のコパンちゃんが。手足をぴょこんと伸ばしている姿がなんともキュート！意を決したかのような思い切りのいいダイブに、コメント欄では「飛ぶ姿がかわいすぎる」「かっこいい！」と絶賛の声が相次ぎました。
■飼い主さんにインタビュー！
投稿が大きな話題を呼んだことについて、飼い主のまろ眉のコパンさんは「『短足具合がかわいい！』とたくさんの方に賑わっていただきました」と驚きを語ります。
「やってみたい」という声も多く届いたそうで、「仲良しのお友達とも一緒に遊んでみたいなと感じました」と話してくれました。
初挑戦時のコパンちゃんは何が何だかわからない様子だったそうですが、美しい飛び込みフォームを見た飼い主さんは「バタバタせずにきれいに飛び込んでいて、さすが水遊び好きなだけあるなと思いました」と感心。
滑ったあとには「お〜！」と歓声があがり、そのままスイスイと泳いで陸へ上がってきたといいます。
ただ、3度挑戦した後は「自分の好きなタイミングで泳ぐほうが楽しいみたいでした」と振り返りました。
■スイスイ泳ぐコパンちゃんと練習中のポルテちゃん
今回ウォータースライダーに挑戦したコパンちゃんには、一緒に暮らす妹のポルテちゃんがいます。ポルテちゃんはまだ泳ぎの練習中だったため、今回はトライしなかったのだとか。
別のポストでは、スイスイと泳ぐコパンちゃんと、ライフジャケットを着て泳ぎの練習をしているポルテちゃんの姿がありました。
2匹の性格を伺うと「コパンは天然の人たらしで愛されキャラ。甘え上手です。ポルテはおてんばで末っ子気質。子犬らしい動きが多くとてもかわいいです」とのこと。2匹はとても仲良しで、朝から晩まで一緒に遊んでいるそうです。
最近では散歩も2匹一緒に行くようになり、「コパンは後ろを振り返ってポルテを気にかけ、ポルテはお姉ちゃんについていこうと駆け足になるんです。その姿に癒されます」と話してくれました。
散歩に行けない雨の日には、おうちで仲良く犬じゃらしで遊ぶこともあるそう。たくさん遊んだあとにはお布団の上で2匹揃ってまったりモードに…仲の良さが伝わる様子もポストされていました。
そんなコパンちゃんとポルテちゃんの様子は、まろ眉のコパン（@kopant17）さんのポストでたくさん見られますよ。気になる方はぜひチェックしてみてください！
文＝武川彩香