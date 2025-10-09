『ワールドプロレスリング』1995年伝説の“10.9東京ドーム”を期間限定で配信！

民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、10月9日（木）より、1995年10月9日に東京ドームで行われた「激突!!新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争」から30年経つことを記念して、『ワールドプロレスリング』（テレビ朝日系）で当時3週にわたって放送された過去回3本が期間限定で配信される。

「激突!!新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争」は、新日本プロレスとUWFインターナショナルの全面対決として行われた大会。

メインイベントである“武藤敬司vs高田延彦”の両団体エースの禁断の対決を始め当時のインパクトは凄まじく、チケットは瞬く間に完売し、当日は67,000人（主催者発表）のプロレスファンが東京ドームに集結した。プロレスファンの間では現在でも「10.9（ジュッテンキュウ）東京ドーム」というのは語り継がれる伝説的な大会となっている。

新日本プロレスの次の東京ドーム大会は、来年1月4日（日）。

この大会では、100年に1人の逸材、代表取締役社長の棚橋弘至選手が現役引退。また、今年新日本プロレスに入団した柔道東京五輪金メダリスト、ウルフアロンのプロレスデビュー戦など豪華カード目白押しだ。