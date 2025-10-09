約100万球の幻想的なイルミネーション！関西最大級の自然派イルミネーション「HIKARIUM2025」が10月10日から開催
株式会社メリーデイズが運営する滋賀県の観光庭園「English Garden ローザンベリー多和⽥」の施設内で、関西最大級の自然派イルミネーション「HIKARIUM2025〜蝶と旅するファンタジーガーデン」が2025年10月10日(金)〜2026年2月15日(日)の予定で開催される。
【画像】バラのアーチが続く「ローズフォレスト」
湖国の山々に囲まれた暗闇のなかに広がる幻想的なイルミネーション。都会では決して味わえない、自然を最大限に活かしたイルミネーションを堪能しよう。
■2025年のテーマは「蝶と旅するファンタジーガーデン」
観光庭園「ローザンベリー多和田」らしいバラや動植物がモチーフのイルミネーションに、輝く蝶が舞う幻想的な光景が広がる「HIKARIUM〜蝶と旅するファンタジーガーデン」。非日常的な光の世界を、蝶と旅するように巡り、ファンタジックな世界観に没入する夢のようなひとときを体験しよう。
■ローズフォレスト
シャンパンゴールドに輝く森のなかで、ひと際目をひく青と白のバラのアーチ。花にたわむれる蝶たちが不思議な森へと誘う。
■フェアリーガーデン
かわいいい小動物たちや、大きなキノコが美しく光るファンタジックな世界。まるで不思議な森に迷い込んだかのような優しい光に包まれる、没入感たっぷりのエリア。
■銀河鉄道ミルキーウェイ
まばゆいイルミネーションを眺めながら楽しむ夜の鉄道の旅。 片道きっぷで楽しむことができる。
料金：大人1000円、子ども500円
■イベント開催概要
開催場所：ローザンベリー多和田(滋賀県米原市多和田605-10)
開催期間：2025年10月10日(金)〜2026年2月15日(日)予定
※10月、11月は金土日祝のみ開催
※12月は毎日開催(火曜定休、年末年始休業あり)
※1月、2月は土日祝のみ開催
営業時間：17時30分〜20時30分※季節により変更あり
入場料：【当日券】大人(中学生以上)2100円、子ども(4歳〜小学生)1100円、3歳以下無料
※Web事前予約チケットあり(各100円引き)
※クリスマス料金あり
※障がい者割引あり
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントのイチオシは？
新しい2つの演出エリア「ローズフォレスト」と「フェアリーガーデン」です。きらびやかな光をまとって走る人気の「ローザン鉄道ミルキーウェイ」がおすすめです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
6年目を迎える関西最大級の自然派イルミネーションです。「蝶と旅する」ファンタジックな光の世界をお楽しみください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
