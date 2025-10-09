Photo: ヤタガイ

キャッシュレスでほとんど済むようになった今でも、なぜか突然「現金が必要です」ってシーン、ありますよね。

宅配便の着払いとか、ちょっとした出費とか。しかもポケットの小銭って気づいたら増えてるのに、いざ欲しいときにはパッと見つからない…。

“現金の居場所”を作れるキャッシュボックス

Photo: ヤタガイ

そこで頼りになるのが、カール事務器の手提げ金庫。本来はイベントの外レジ用なんですが、家で現金や小物の“定位置”にするとめちゃくちゃ便利。

Photo: ヤタガイ

上のプレート部分には小銭がきれいに並ぶので、「あ、100円玉はこんなにあったのか」と一目で分かるのが地味に快感です。

印鑑やペンなどの小物も入れられるから、探し物タイムも減りました。下のお札を入れる部分に通帳なんかを入れても便利そう。

鍵と暗証番号の2ロック対応ですが、正直ふだんは暗証番号だけで十分。セキュリティ強めにしたいときだけ鍵を足す、くらいの気楽さで使ってます。 とはいえ持ち出せるほど軽いので、防犯目的ではちょっと弱いかもですけど。

カール事務器(CARL) 手提げ金庫 キャッシュボックス 2,945円 Amazonで見る PR PR

外出先の「小銭迷子」をレスキューしてくれるやつ

合わせて使い始めて結構便利なのが、STREAMの片手で取り出せるコインホルダー。

Photo: ヤタガイ

外出中、レジで「あれ、小銭どこに？」ってゴソゴソ探して焦ったこと、ありませんか？ このケースなら1種類の硬貨ごとに並んでいて、パッと見てすぐ出せます。 1種類につき4枚まで収納OK。

【片手で取り出せる】コインホルダー コインケース 小銭入れ (【単品】コインホルダー, ハニー) 830円 Amazonで見る PR PR

筆者はイエロー（ハニー）を愛用してるんですが、これがまた可愛い。ちょっとした色味のアクセントにもなります。

これのおかげでレジ前で慌てることもなくなり、後ろのお客さんに「すみません…」と謝る回数も激減しましたよ。