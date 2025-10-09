【クマに警戒】10月9日の目撃情報 新潟県に「クマ出没特別警報」発表中（9日正午現在）
県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内ではこれまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。
9日、警察から正午までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）
＜午前の発表＞
◆三条市（※8日夜発表）
・8日午後9時45分頃
・三条市棚鱗の市道（通称やまなみロード）
・車で通行中の人から「クマ1頭を目撃した。道路を横切って北方向に逃げて行った」と通報あり
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は民家から約200メートルの地点
・9日午前1時27分頃
・長岡市金沢5丁目の畑で音がしたため見たところクマ1頭が柿の木に登っているのを目撃したと通報あり
・クマの体長は約1メートル以上
・目撃された場所は民家の直近
◆阿賀町
・9日午前7時40分頃
・阿賀町取上の国道でクマ2頭を目撃
・目撃場所は民家のすぐ近く
◆新潟市
・9日午前10時30分頃
・秋葉区矢代田の大沢森林公園でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所から民家まで約600メートル
クマの目撃された市町では、各警察署と連携し、住民に警戒を呼びかけています。
ことしはクマのエサとなるブナなどの凶作により、クマが人里に出没する可能性が高いとされ注意が必要です。