県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内ではこれまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。



9日、警察から正午までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）



＜午前の発表＞

◆三条市（※8日夜発表）

・8日午後9時45分頃

・三条市棚鱗の市道（通称やまなみロード）

・車で通行中の人から「クマ1頭を目撃した。道路を横切って北方向に逃げて行った」と通報あり

・クマの体長は約1メートル

・目撃場所は民家から約200メートルの地点





◆長岡市・9日午前1時27分頃・長岡市金沢5丁目の畑で音がしたため見たところクマ1頭が柿の木に登っているのを目撃したと通報あり・クマの体長は約1メートル以上・目撃された場所は民家の直近◆阿賀町・9日午前7時40分頃・阿賀町取上の国道でクマ2頭を目撃・目撃場所は民家のすぐ近く◆新潟市・9日午前10時30分頃・秋葉区矢代田の大沢森林公園でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所から民家まで約600メートルクマの目撃された市町では、各警察署と連携し、住民に警戒を呼びかけています。ことしはクマのエサとなるブナなどの凶作により、クマが人里に出没する可能性が高いとされ注意が必要です。