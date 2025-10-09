寺尾聰が主演を務め、松坂桃李らが共演した映画『父と僕の終わらない歌』のBlu-ray＆DVDが12月3日に発売されることが決定した。

参考：寺尾聰×松坂桃李、映画『父と僕の終わらない歌』で親子役に 共演に齋藤飛鳥、佐藤浩市ら

2016年、イギリスからYouTubeに1本の動画が投稿された。それは、ドライブ中の車中で楽しそうに歌う父と息子。助手席に座り、抜群の歌唱力で伸びやかに歌い上げる父テッド・マクダーモットは、アルツハイマー型認知症を患っている。この動画は同じ境遇にある世界中の家族に感動と希望を与え、再生回数は6000万回以上を記録。さらにこれがきっかけとなり、父テッドは80歳にしてCDデビューを果たし、イギリス最高齢の新人歌手となった。

この実話をもとに、『タイヨウのうた』や『ちはやふる』シリーズなどの小泉徳宏監督が映画化。日本を舞台に変え、横須賀に生きる父と息子のそれぞれの愛と葛藤、そして家族や友人たちに支えられながら、アルツハイマーの父が若き日に諦めたレコードデビューの夢を、再び叶えようとするまでを描く。

77歳になった今も俳優・ミュージシャンとして第一線に立ち続ける寺尾は、音楽とユーモアをこよなく愛し、生まれ育った横須賀で楽器店を営む父・間宮哲太、松坂は、病気の父を前に不安に揺れながらも寄り添い、支え続ける息子の間宮雄太をそれぞれ演じた。

さらに、チャーミングで茶目っ気のある哲太の妻で、雄太の母・間宮律子役で松坂慶子が出演。そのほか、佐藤栞里、副島淳、大島美幸（森三中）、齋藤飛鳥、ディーン・フジオカ、三宅裕司、石倉三郎、佐藤浩市らが共演に名を連ねた。

かつてレコードデビューを夢見たものの、息子・雄太（松坂桃李）のためにその夢を諦めた父・哲太（寺尾聰）。横須賀で楽器店を営みながら、時折地元のステージで歌声を披露しては喝采を浴びてきたユーモアたっぷりで人気者の哲太は、ある日、アルツハイマー型認知症と診断されてしまう。全てを忘れゆく父を繋ぎ止めたのは、彼を信じ支え続けた息子、強く優しい母、強い絆で結ばれた仲間、そして父が愛した音楽だった。大好きな歌を歌う時だけ、いつもの父さんが戻ってくる。父さんの夢は僕ら家族の、皆の夢となって再び動き出す。

あわせて、Blu-ray＆DVD発売予告映像も公開。発売されるBlu-ray特別版には、舞台挨拶／インタビュー映像なども収録され、各出演者たちが本作に込めた想いや貴重なエピソードも収録される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）