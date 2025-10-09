12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ第5弾として、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチの参加が発表された。

2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられ、過去にはスタン・リーや、クリス・ヘムズワース、オーランド・ブルームなども参加した国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン」。2024年12月6日から12月8日にかけて開催された 「東京コミコン2024」では、ジェイソン・モモア、クリストファー・ロイド、ジュード・ロウ、ベネディクト・カンバーバッチらが来日し、日本からは山下智久や中島健人も参加した。そんな「東京コミコン」が2025年も千葉・幕張メッセで3日間開催される。

本年度は、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リー、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズ、ニコラス・ホルト、ダニエル・ローガンの来日が決定している。

バーンサルは、『ウォーキング・デッド』で主要キャラクターのシェーン・ウォルシュ役に抜擢され、一躍有名に。マーベルのドラマシリーズ『マーベル／デアデビル』では、自らが定めた正義のルールに従い犯罪者を裁くダークヒーロー、フランク・キャッスル／パニッシャーを演じ、注目を集めた。続くスピンオフ『マーベル／パニッシャー』でも主演を務めたほか、最近では『デアデビル：ボーン・アゲイン』にもパニッシャー役で登場。また、ベン・アフレック主演のアクション映画『ザ・コンサルタント』シリーズや、エミー賞受賞作『一流シェフのファミリーレストラン』といった話題作に出演している。さらに、2026年公開予定の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』や、クリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』への出演も決定している。

幼少期から女優としてのキャリアを歩み始めたリッチは、クリストファー・ロイドら出演のホラーコメディ映画『アダムス・ファミリー』シリーズで長女ウェンズデー役を担当。その後も、『キャスパー』や『バッファロー'66』など様々なジャンルの作品に出演し、ジョニー・デップとは『スリーピー・ホロウ』『耳に残るは君の歌声』など複数作で共演。映画のみならず『アリー my Love』や『グレイズ・アナトミー』、『PAN AM／パンナム』といった海外ドラマにも出演している。そして2022年、彼女がかつて演じたウェンズデー・アダムスの学生時代を描いた テレビシリーズ『ウェンズデー』が世界的ヒットを記録。リッチ自身も、主人公ウェンズデーが通うネヴァーモア学園の植物学教師マリリン・ソーンヒル役で出演し、往年のファンを喜ばせた。今後の作品として、ミスティを演じる『イエロージャケッツ』新シーズンや、キャットウーマンを演じるアニメ『バットマン：マントの戦士』新シーズンが待機中だ。なお、リッチは今年5月に開催された「大阪コミコン」でも来日したが、東京コミコンへの参加は今回が初となる。

リンチは、2006年に行われた『ハリー・ポッター』シリーズの一般オーディションで、約15,000人もの応募者の中からルーナ・ラブグッド役を射止め、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』を皮切りにシリーズ後半の4作品に連続出演。その後は女優としての枠を超え、回顧録の出版や『ハリー・ポッター』原作者のJ・K・ローリングが設立した国際NGO団体「Lumos」のアンバサダーとしても活動するなど、多彩な活躍を続けている。なお、リンチが日本を公式に訪れたのは、2023年の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の開業を記念した来日以来、実に2年半ぶり。東京コミコンへは初参加となる。

バーンサル、リッチ、リンチは会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会も行う予定だ。

