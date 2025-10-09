富士通レッドウェーブが元ナイジェリア代表Cを獲得…WNBA経験を持つ30歳

富士通 レッドウェーブは10月9日、ナイジェリア出身のアカトー オーサリテン エブリンが加入することを発表した。

現在30歳のエブリンは、190センチ81キロのセンター。ケンタッキー大学出身で、2017年のWNBAドラフトでダラス・ウィングスから1巡目全体3位指名を受け、通算15試合に出場した。その後はロシア、トルコ、スペイン、フランスのチームでプレー。2024－25シーズンは1試合平均11.8得点9.5リバウンドを記録した。

ナイジェリア代表経験を持ち、「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2018」などにも出場したエブリンは「新しい章にワクワクしています！ 努力し、チームメイトと共に成長し、毎試合最高の自分を出せるように頑張ります。Let’s go Red Wave!」と公式HPでコメントした。

Wリーグは2025－26シーズンより外国籍選手登録規定を改定。「通算5年以上日本国に在留していること」という条件を撤廃した。各チームが獲得に動き、Wリーグプレミア所属の全8チームに外国籍選手が在籍。デンソー アイリスにアニマム ジャックダニエル、シャンソン化粧品 シャンソンVマジックにカサンドラ ブラウン、ENEOS サンフラワーズにアシュテン レイン プレッチェル、トヨタ自動車 アンテロープスにシュック カイリー アネット、トヨタ紡織 サンシャインラビッツにチドム オデラ、アイシン ウィングスにアミラ ジャネイ コリンズ、東京羽田ヴィッキーズにフルーカー シャノン ティアラが新たに加わった。