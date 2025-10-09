11月28日に同時公開される、Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、Mrs. GREEN APPLEのドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY DOCUMENTALY FILM ～THE ORIGIN～』の本予告が公開された。

大森元貴（Vo/Gt）を中心として、若井滉斗（Gt）と藤澤涼架（Key）で構成されるスリーピースバンド、Mrs. GREEN APPLE。2025年にデビュー10周年を迎えた彼らは、7月26日・27日にミセス史上最大規模のスケールのライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催。約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継のほか、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも行われ、会場、そして配信とビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。

本企画は、7月26日、27日の2日間に渡り山下ふ頭・特設会場で開催され、Mrs. GREEN APPLE 史上最大規模となった伝説のライブを、新たな映像と編集で再構築したライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、日本の音楽シーンを牽引する彼らの“今”と“その先”を追い、初めてMrs. GREEN APPLEを知ることができるドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY DOCUMENTALY FILM ～THE ORIGIN～』の2作を同時上映するもの。なお、“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX上映”は日本人アーティストとしては史上初の快挙となる。

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』の本予告は、観客が見守るなか、大森が本作の映画化をサプライズ発表したシーンから幕を開ける。そして、オープニングを飾った「コロンブス」をはじめ、「ライラック」「天国」「StaRt」など、彼らのステージパフォーマンスとともに会場の熱狂を切り取った瞬間が凝縮されている。

Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY DOCUMENTALY FILM ～THE ORIGIN～』の本予告では、主題歌「Variety」を書き下ろし、観客に届けるまでの300日間に密着した本作の一端が、「Variety」の音源とともに映し出されている。最初に若井が「強みも弱みも全然違うからこそ、綺麗なバランスが成り立っている」と3人の関係性について触れ、藤澤は「自分がどれだけ貢献できるか」とバンドへの献身的な愛を明かし、続けて大森が「何万人の前でライブをしていても孤独なんですよ。“分かる”なんて言って欲しくない。分かんないじゃん」という、トップランナーとしての孤独を赤裸々に吐露する印象的な場面から始まる。これまで明かされることのなかった大森による楽曲制作の瞬間に加え、レコーディングシーンでは厳しい意見を真っすぐに伝える大森と、それに応えるように真剣に音楽に打ち込む若井と藤澤の姿が収められている。

また、11月29日に公開記念舞台挨拶「MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING」の開催が決定。本イベントでは、ライブフィルムとドキュメンタリー映画の2作品を一度に鑑賞できる上映回にメンバーが登壇。さらに、この舞台挨拶の模様は全国の映画館でライブビューイングとして同時生中継されることも決定している。チケットの最速先行は、オフィシャルファンクラブにて受付が開始されている。（文＝リアルサウンド編集部）