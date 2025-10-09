timeleszが、新曲「Steal The Show」（YouTube Ver.）のMVを公開した。

（関連：【映像あり】timelesz、ニューシングル収録の新曲「Steal The Show」MV）

“日本テレビ系バスケットボール応援ソング”の「Steal The Show」は、“世界を驚かす”というバスケ日本代表の覚悟を表現すると共に、時代の主役を目指すtimeleszの決意もリンクした“攻め“のダンスナンバーだ。これまで積み上げてきた時間、小さかった期待と自信を自らの努力で大きくしていく様、仲間や大切な人との絆など、誰しもが持つ逆境や目標に向かう上で磨いていく大切な事柄を歌に乗せた、聴く人全てに対する応援歌となっている。

タイトルの「Steal The Show」は、楽曲中のラップパートに登場するフレーズで、“主役の座を奪う”や“話題をさらう”などの意味があり、ラップパートの作詞は日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスターを務めている菊池風磨が担当した。

楽曲タイトルにリンクした内容の同MVは、“観る人の心を奪いにいく”というコンセプトのもと、巨大な金庫のセット前でグループ史上最高テンポのダンスパフォーマンスを披露するシーンと、多くのシーンシチュエーションで構成されたスピード感あふれる映像が特徴だ。華やかなスーツスタイルで魅せるメインセットシーンはシンクロ率の高いダンスと臨場感のあるカメラワークも見どころとなっている。

一方、対照的なブラックレザー×モード系ストリート衣装では、ラグジュアリーなシャンデリアやレーザー、プリズムなど様々なセットでメンバーそれぞれの個性溢れる表情が印象的で、楽曲のテーマに沿って、クールでアグレッシブな仕上がりになった。

なお、同楽曲は11月12日にリリースする新体制初のCDシングル『Steal The Show / レシピ』に収録。ダブルAサイドのもう一方の表題曲「レシピ」は、松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）の主題歌となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）