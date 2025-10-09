高見えで大優勝！　ユニクロで注目すべき2025年秋冬の新作ニットは？

ようやく涼しさを感じる日も増え始め、そろそろ秋服を用意したくなる季節。この秋もユニクロでは素材にデザイン、カラバリが豊富なニットが続々と登場しているんです。

先日メディア向けにニットだけが集められた展示会が開催され、そのバリエーションの多さは圧巻！ 今回は、ユニクロが展開する代表的な素材の中からオフィスシーンで大活躍の4アイテムを紹介します。

■「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」

スウェットのように気軽に着られるニットとして人気の「ウォッシャブルミラノリブ」シリーズは、その名の通り、洗濯機で洗えるのに型崩れしにくく、お手入れの簡単さが特徴です。

程良いハリ感とストレッチ性のある編み地は、カジュアルすぎずクリーンな印象に。

忙しいと洗濯機を回すことでやっと……という人も多いはず。シャレ見えもお手入れの簡単さも兼ね備えた「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」は、私たちの味方になること間違いなし！

■「カシミヤVネックセーター」

筆者が一番気に入ったのは、極上な肌触りの「カシミヤVネックセーター」です。まずはカシミヤ100%でふっくらと包み込んでくれるような暖かい質感に、首元をすっきりと見せてくれる深すぎないVネックが絶妙でした。

ややゆとりのあるモダンなシルエットなので、どんなコーディネートにも合わせやすく、手洗いでお手入れが可能なのもありがたいですよね。

■「メリノポロセーター」

「メリノポロセーター」肌触りのなめらかな極細メリノウールを100％使用しており、光沢感がある美しい一枚に。ややゆったりとしたシルエットでショート丈なので、ボリュームのあるボトムスを組み合わせると、さらにスタイルアップもかなえてくれます。

ポロネックのデザインが上品さを演出してくれる「メリノポロセーター」も、マシンウォッシャブル仕様なのでお手入れも簡単です。

■「スフレヤーンモックネックセーター」

まるでお菓子のスフレのようにふわっと軽く、ボリューム感のあるスフレヤーンシリーズは、ふんわりとしたやさしさを演出できるモテニット。中でも「スフレヤーンモックネックセーター」は、ソフトでしっとりとした肌触りのリブ編みが縦のラインを強調してスタイルをよく見せてくれます。

ゆったりとしたシルエットで、程良い高さのモックネックにアップデートした「スフレヤーンモックネックセーター」は、デートや飲み会など勝負の時に選びたくなります。

■注目のニットを動画で見る

■今季の推しニットを店頭で探してみて

カラー展開は「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」が全10色、「カシミヤVネックセーター」は全9色、「メリノポロセーター」は全6色、「スフレヤーンモックネックセーター」は全6色と、どのニットもカラバリが多いんです。また、気に入ったものは複数買いしやすい価格帯というのもユニクロならではの特権ですよね。この秋冬を乗り切る相棒を探しに、ぜひお近くの店舗に足を運んでみては？

（文：吉川夏澄、動画：マイナビウーマン編集部）