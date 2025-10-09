９日前引けの日経平均株価は前営業日比６７０円９４銭高の４万８４０５円９３銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３６３万株、売買代金概算は３兆２７７０億円。値上がり銘柄数は７８１、対して値下がり銘柄数は７７３、変わらずは６２銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は日経平均が大幅高となり、上げ幅は一時７００円を超えた。前日の米国株市場では、米実業家イーロン・マスク氏が手掛けるＡＩ企業に出資すると報じられたエヌビディア＜NVDA＞を中心にハイテク株に買いが集まった。ＮＹダウは小幅に下落したものの、ナスダック総合株価指数は反発し再び最高値を更新している。米ハイテク株高を受け、東京市場はこれを好感する形で投資家心理が上向き、指数寄与度の高い値がさ株の一角に投資資金が流入。先物買いも入り全体が押し上げられる格好となった。セクター別では情報・通信業や非鉄金属の上昇が目立ち、一方で自動車など輸送用機器は下げた。値上がり銘柄数はプライム市場全体で約４８％にとどまった。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>が値を飛ばし、ディスコ<6146.T>、フジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>が水準を切り上げた。アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>はしっかり。安川電機<6506.T>は大幅高。東京電力ホールディングス<9501.T>も高い。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>、芝浦メカトロニクス<6590.T>は急伸した。半面、トヨタ自動車<7203.T>が安く、ＩＨＩ<7013.T>、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>、ＪＸ金属<5016.T>が軟調。任天堂<7974.T>も値下がりした。



出所：MINKABU PRESS