働く女性の救世主！　ワンハンドで手軽に持ち運べる新フルーツ習慣を見つけた

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

みなさん、毎日フルーツ、とれていますか？

フルーツは体に良いと分かっていても、皮を剥いてカットして、お皿に盛りつけて……と面倒で毎日食べるのってなかなか大変なんですよね。

ですが、そんな方に朗報です！

ワンハンドで手軽に摂取できる、“すりおろしフルーツ”を発見しました！

今回はキッコーマン食品のデルモンテ ピュレフルーツ シリーズの3種をレポートします！

■長期保存も可能！ “果物なのに長持ち”の新発想

なんとこちらのすりおろしフルーツ、パウチ型なんです！ ありそうでなかったですよね……？

なんでもこちらのピュレフルーツは、健康維持のために必要な1日のフルーツ摂取目標値の200g（※1）に対して、1袋で1日のフルーツの不足分を解消する101.1g（※2）以上の果実を1袋に使用しているそうなんです！

（※1）厚生労働省「健康日本21（第3 次）」より

（※2）※1 及び「令和元年国民健康・栄養調査」より不足分を計算

※加工した果実の栄養価は生果実とは異なります。

でもでも、パウチに入ったフルーツって、味はどうなんだろうか……と気になるところ。

まずは9月15日に発売したばかりの 「すりおろしぶどうミックス」からいただきます。

パウチを開けて一口吸ってみると、ぶどうの芳醇で濃厚な甘味に驚きます！

すごい！ ジュースとはまた違った果肉感！ すりおろされている〜!!!

ぶどうのすりおろしってそういえばなかなか食べた事ないような……。その濃厚さにおどろきます。 ヨーグルトにもかけてみましたが、まちがいなく合います◎

すりおろされている分、ぶどうの甘味が強いのでヨーグルトの酸味が加わることで程よくさっぱりとした甘さを楽しめます。

驚いたのが、砂糖不使用、ゲル化剤も使用していないという点。それでいてまるで生の果実を食べているような満足感は、本当にすごいです。

しかもどれも80kcal以下でとってもヘルシー！ 休憩中ちょっと甘いものが食べたい時のおやつにもおすすめです◎

「すりおろしりんご」は旬なりんごを収穫し、そのまますりおろしたようなフレッシュ感！シャリシャリ感も感じる食感で、りんごのさっぱりした甘さが絶妙です。

「すりおろしマンゴーミックス」はマンゴーのコクがたまりません！ あまりのおいしさに一袋すぐなくなっちゃいました！

アルフォンソマンゴーとペリカンマンゴーの2種類のピューレーを使用しているためか、濃厚な甘味と果肉感。これ、いくらでもいけちゃいそうです。

そしてもうひとつ！ デルモンテ ピュレフルーツはなんと常温保存できるうえ、開封前賞味期間も9ヶ月〜11ヶ月。長い!!! 生のフルーツでは考えられない賞味期限です。

“果物なのに長持ち！”っていうのが素直に嬉しいです。

また、フルーツって一人だと一度に食べ切れないことも多々ありますが、これなら保存食としても安心して買い置きしておけます◎

■どこでも手軽に楽しめるフルーツ習慣を

いかがでしたか？

いつでもどこでも果物を手軽に楽しめるフルーツ摂取の新提案！ みなさんもぜひワンハンドで手軽にフルーツ習慣、始めてみてはいかがでしょうか？

■商品概要

デルモンテ ピュレフルーツ シリーズ(すりおろしぶどうミックス、すりおろしりんご、すりおろしマンゴーミックス)

発売日：2025年9月15日(月)(新商品「すりおろしぶどうミックス」のみ)

販売エリア：全国

希望小売価格：オープン価格