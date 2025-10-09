かわいいパッケージでリラックス！　Mitea ORGANICからポケモンたちの“ピース”なくらしを描いた「ポケピース」デザイン登場

マッシュビューティーラボが運営するCosme Kitchenプロデュースのスキンケアブランド「Mitea ORGANIC」は、ポケモンたちの “ピース”なくらしを描いた「ポケピース」デザインのコレクション（12品目・7種）を、10月21日より数量限定発売します。

■ポケモンたちの“ピース”なくらしを描いた「ポケピース」コレクションが新登場！

ポケモンたちの“ピース”なくらしを描いた「ポケピース」と、“日々のスキンケアタイムを、肌と心に向き合う幸せな時間にしてほしい”という想いで生まれた「Mitea ORGANIC」との初のコレクションが実現。

ポケモンたちのリラックスしたピースな表情が日々のスキンケアタイムを心地よく、ピースに彩ります。

◇クレンジングセラムオイル

しっかりメイクも、黒ずみ（※1）角栓もこすらずするん。W洗顔不要。濡れた手、マツエク（※2）でもOKのアロマオイルクレンジング。

価格／容量：1,848円／120mL

◇アクアセラムウォッシュ

クレイ（※3）・炭（※4）入り美容液成分91%のもちもち泡で毛穴汚れをすっきりオフ。

価格／容量：1,188円／100g

◇ホワイトニングセラムローション【医薬部外品】（販売名：ミティア セラム L）

持続型ビタミンC（※5）を配合。美白力（※6）を余すことなく発揮し、うるおいがグングン浸透（※7）するうるうる白肌（※6）化粧水。

価格／容量：1,991円／120ml

◇リペアミルク

オールインワンでもOK。W発酵ソームカプセル（※8）とCICA（※9）、ビタミンC（※10）でミルクもち肌へ導くお守り乳液。

価格／容量：1,991円／100ml

◇アロマミスト（ヘア＆ボディミスト）夜想ブルームブーケの香り

リフレッシュ成分カキタンニンとオーガニックの植物成分配合で、においをケアしながら、髪とからだをみずみずしくうるおします。フレグランスミストとしても使用可能で、肌に直接塗布できるいたわり処方です。

価格／容量：1,320円／40ml

◇ミニサイズキット

W洗顔不要のクレンジングオイルとオールインワンでも使える高保湿乳液がセットになった、お得なトライアルキット。

セット内容：クレンジングセラムオイル30ml／リペアミルク20ml

価格：1,650円

◇セラムオイルリップスティック

洗顔料でオフが可能な、美容オイルでうるおう色もち抜群の洒落感カラーリップ。限定新色3カラーを含む全6色のラインアップ。

価格：995円

※1 古い角質や汚れによる

※2 シアノアクリレート系のグルーをお使いの場合

※3 海シルト（ 洗浄成分）

※4 洗浄成分

※5 ビタミンC・2 ーグルコシド

※6 メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ

※7 角層まで

※8 コメ発酵液、サッカロミセス／ハトムギ種子発酵液、アスペルギルス／ウワバミソウ珠芽発酵物、サッカロミセス／デイリリー花発酵液（すべて保湿）

※9 ツボクサ葉/茎エキス（保湿）

※10 アスコルビルグルコシド（保湿）

■発売概要

ポケピース meets Mitea ORGANIC

予約発売：10月7日10:00〜10月17日23:59

一般発売：10月21日

販売場所：ファミリーマート（※11）、コスメキッチン、ビープル各店舗、各WEB STORE

※11 一部お取り扱いのない店舗があります。オンラインでの販売はありません。

URL：https://miteaorganic.com/Page/Lp/mitea_pokepeace2025/

また、10月21日〜12月31日の期間には、スペシャルデザインボックスに入ったスキンケアやリップのセットやオリジナルコスメポーチ、リップチャームなどが抽選で合計700名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。ぜひキャンペーンもチェックしてみてくださいね。

（マイナビウーマン編集部）