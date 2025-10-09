¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¡¢ÀÄ½Õ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¡Ä!!¡¡¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¡¢¾®³Ø´Û¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡ÙÁÏ´©55¼þÇ¯µÇ°´ë²èÅ¸ ¡Ö¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£¡×¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡¼¥È
ÀÄ½Õ»þÂå¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¯½÷Ì¡²è¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Þ¤À¾å¼ê¤¯Îø°¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¼ºÎø¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡¢Í§Ã£¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡Ä¡Ä¾¯½÷Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¾¯½÷Ì¡²è¤Î¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¡É¤ä¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Ç´¶¤¸¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤òº£¡¢¤â¤¦°ìÅÙÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¾®³Ø´Û¤Î·î´©¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù¤ÎÁÏ´©55¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. BEYOND THE PAGE¡¡¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£¡×¤Ï¡¢10·î3Æü¡Á13Æü¤Î´Ö¡¢¿·½É¡¦LUMINE 0¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡Ù¡ØBASARA¡Ù¡ØBANANA FISH¡Ù¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¾¯½÷Ì¡²è¤Î¸¶²è¤ä¡¢´ë²èÅ¸¤Ç¤Î¤ßÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö±ÇÁü¡¢À©ºî²áÄø¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê´ë²èÅ¸¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ã¥ì¥¢¸¶²è¥¾¡¼¥ó¤ËË×Æþ·¿¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö±ÇÁü¡Ä¡Ä¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎºîÉÊ¡×¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë»Å³Ý¤±
¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù¤Ï1970Ç¯¤Ë¡ØÊÌºý¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤È¤·¤ÆÁÏ´©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¡Ø¥Ù¥Ä¥³¥ß¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. BEYOND THE PAGE¡¡¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×ÆþÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥¾¡¼¥ó¡×¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖÂÎ´¶¥¾¡¼¥ó¡×¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥«¥é¡¼¸¶²è¤äÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¸¶²è¥¾¡¼¥ó¡×¤«¤é¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ä¡¢ï£¡¹¤¿¤ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤òÐíâ×¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯É½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤´¤È¤ËºîÉÊ¥ê¥¹¥È¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ²±¤ÎÈàÊý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È¤¢¤Îº¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¶»Ç®¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¤Þ¤À¥Ù¥Ä¥³¥ß¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¡×¤ä¡Ö¥Ù¥Ä¥³¥ß¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡×¤ÎºîÉÊ¤â¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤Âå¤Î°ã¤¦ÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¡¢¿Æ»ÒÆóÂå¤Ç°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ìó35Ê¬¤Î¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö±ÇÁü¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¤«¤é¡¢¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¤ä¡Øº½»þ·×¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¤ÎÀÄ½Õ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²¦Æ»¤ÎÀÄ½ÕÌ¡²è¡¢¡Ø¼ç¿ÍÎøÆüµ¡Ù¤ä¡ØÍ®ÌÚ¤µ¤ó¤Á¤Î»Í·»Äï¡£¡Ù¤Ê¤É¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Ù¥Ä¥³¥ß¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤É¡¢·×16ºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
»°ÌÌ¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÌÜ°ìÇÕ»È¤¤¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥Þ³ä¤ê¤äÉÁ¤Ê¸»ú¤Ê¤É¡¢Ì¡²è¤é¤·¤¤É½¸½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤Ë¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤ë²»³Ú¤ä±é½Ð¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶Æ°¤ò¡¢¤¢¤Îº¢¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥«¥¿¥Á¤ÇÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´¶Æ°¡Ä¡Ä¥ê¥Ã¥Á¤Ê²»¶Á¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤â¹ç´Ö¤Ã¤Æ¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´¶Æ°¤âÇÜÁý¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖÂÎ´¶¥¾¡¼¥ó¡×¤ÈÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¸¶²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¸¶²è¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤ÎÎò»Ë¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿50°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤Î¸¶²è¤äÀ©ºî±ÇÁü¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ïºî²èÉ÷·Ê¤ò¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹±ÇÁü²½¤·¤¿¡Ö¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°±ÇÁü¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£ºî²È¤µ¤ó¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¡¢²¼½ñ¤¤Ë¥Ú¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢¿§¤ä¥È¡¼¥ó¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¡£Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ËÂ©¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°±ÇÁü¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¾Ò²ð¥³¥á¥ó¥È¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤¬¤æ¤¨¤Ë¡È»£±ÆÉÔ²Ä¡É¤Ê¡ÖÀ¸¸¶¹Æ¡×¤âÅ¸¼¨¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎØ³Ô¤äÌÜ¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¡¢ÇØ·Ê¡Ä¡ÄÁ´¤Æ¤¬Ì¡²è²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥«¥é¡¼¸¶¹Æ¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ä»¨»ï¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤â¤è¤êºÙ¤ä¤«¤Ê¿§É½¸½¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤³¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¾¯½÷Ì¡²è¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¡ÈÊ¸²½¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¼¤Ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ºîÉÊ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë»£±Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤è¤·¡¢¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¤ä¡ØBANANA FISH¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÎ©ÂÎÉ½¸½¤ò¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê´¶¤¸¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»£±Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éºî²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È¤È¥¤¥é¥¹¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥É¤â¡£Å¸¼¨¤Î½ªÎ»Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢¥Ü¡¼¥É¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä°ìÈ¯½ñ¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþÎï¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¡£¾¯½÷Ì¡²è¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÂçµù¤Ç¤¹¡£¥³¥ì¥¯¥¿¡¼Àº¿À¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¥é¥ó¥À¥à¥¢¥¯¥¹¥¿¤ä¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤êÆþ¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹É÷¥Ý¡¼¥Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤Î°ì´¬É½»æ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ü¡¼¥É¤äÊ£À½¸¶²è¤Ê¤É¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¥ì¥¢¤Ê¥°¥Ã¥º¤â¡£Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²þ¤á¤ÆÅ¸¼¨¤ò²ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤«¤Ä¤Æ¾¯½÷Ì¡²è¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î½Å¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤ÏÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢Îø°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¿Í´Ö°¦¡É¤ò³Ø¤Ù¤ëºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£
Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤Ãæ¹âÀ¸»þÂå¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ä¥³¥ß¤¬³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø°¦¤Î»ÅÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ä¼«Ê¬¤Î°¦¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¥Ù¥Ä¥³¥ß¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤³¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡Ä¡Ä¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢¥Ù¥Ä¥³¥ß¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤ÈµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤Î¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤â¤·¤¿¡ØËÍÅù¤¬¤¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Îº¢ÂÎ¸³¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤ÌÎø¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÂº¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾²¼Æà½ï¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Øº½»þ·×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ä¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÍÀ¸¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥µ¡¼À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤Î2ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤Âå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·ÆÀ¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀè¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦½Ö´Ö¤ò¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éµ¼»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤¤Ã¤È¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¤â¤Î¡×¤òµá¤á¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢ÆÉ¤ó¤ÀÌ¡²è¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥Ù¥Ä¥³¥ß55th ANNIV. BEYOND THE PAGE¡¡¹¥¤¡¢¤Î¤Ä¤Å¤¡£
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://betsucomi-55th.flowercomics.jp/event
¡Ê¥ß¥¯¥Ë¥·¥ª¥ê¡Ë