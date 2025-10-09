1爪たった約10秒で完成！　硬化も、乾燥も不要な「フィンガースーツ」の時短ネイルチップが優秀すぎ

テンションが上がるかわいいデザインのネイルを楽しみたいけれど、会社で制限があると、なかなか挑戦できないもの。会社でOKであったとしても、忙しく働いていると、ネイルサロンに行く時間やセルフでジェルネイルをする時間を確保するのが大変ですよね。

「即、かわいい水光ネイルができる」と今話題の韓国ブランドが「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」！ パパッとシールを貼るようにつけるだけで、硬化も乾燥も必要なしのネイルチップが超優秀なんです。新商品のポリッシュタイプの水光ネイルも含めてフィンガースーツの3アイテムを、その使い方とともに詳しくご紹介します。

長持ちするコツにも注目！ ネイルチップの「シールタイプ」

フィンガースーツはファッションやメイクを毎日変えるように、「ネイルも毎日のように着替えて自己表現を楽しんでほしい」という想いで2021年に韓国で誕生したブランド。日本ではオンラインのほか2023年より全国のバラエティショップで展開していて、ブランドを代表するネイルチップは現在「シールタイプ」と「リユーザブルタイプ」の2種類があります。

シールタイプはデザインの種類が豊富で、かつ爪の形も「オーバル」「バレリーナ」「スクエア」の3タイプから選べるのが魅力！ 各商品には親指〜小指のさまざまなサイズのチップ40枚、水分と油分を除去するプレップパッド、長さをととのえるファイル、オフ用のウッドスティックがセットになっています。

使い方はプレップパッドで爪を拭いたら、ネイルチップの裏についているシールを剥がして、爪につけるだけ！ 慣れると1つの爪につき10秒くらいで完了するので、本当に簡単です。私はセルフジェルネイルの硬化時間すら待てないくらいせっかちなので、初めて使った時は感動しました……！ シールタイプは、「とにかく時短でかわいいネイルをしたい」という人におすすめです。

写真の商品は人気の水光マグネットネイル「CHAMPAGNE BLUSH（オーバル）」（1,958円）。ヌードピンクがベースで、フレンチラインに沿ったグラデーションを水光マグネットジェルで表現しています。どの角度から見てもキラキラと煌めき、ずっと見ていたくなるかわいさ……！

フィンガースーツは初めて使うと「すぐ取れてしまう」ということもあるようですが、フィンガースーツ広報の水本さんによると、こちらが長持ちするコツ！ 私の場合はつけた後にすぐにハンドクリームをつけていたのが取れやすくなる原因だったようで、それを止めると1週間ほどもちました。

◇＜長持ちするコツ＞

1. プレップパッドでしっかり水分と油分を除去

2.真正面で確認し、地爪よりも小さなネイルチップを選ぶ

3.爪のつけ根とネイルチップの間に隙間をあけ、ギューっと長めに押しつける

4.ネイルチップをつけたあと、1〜2時間は水・油分に触れない

ちなみに会社はネイルOKだけど、「長さの規定がある」という人もいるはず。そんな時は、爪切りでカットしてファイルでととのえるのも問題ありません。カットして使いたい時は、パーツ無しのデザインを選ぶのがおすすめですよ。

繰り返し使える人気商品！ ネイルチップの「リユーザブルタイプ」

フィンガースーツのネイルチップで、人気のデザインはすぐに売り切れてしまうほど注目されているのが「リユーザブルタイプ」。「シールタイプ」は1回きりですが、リユーザブルタイプは何回も使えます。そのため、休日だけ使ったり、旅行に行く時だけ華やかなネイルにしたり、1〜2日の短期間だけ使いたい時にもぴったり。今までオンライン限定でしたが、2025年秋よりロフトなど全国のバラエティショップでも買えるようになりました！

シールタイプとの違いは、形が「アーモンド」だけということ、そして「両面接着シール40枚」が入っていること！

つけ方は爪に両面接着シールを貼り、そしてネイルチップをギューっとつけるだけ。「シールタイプ」と比べると「両面接着シールを貼る」、というひと手間だけかかるものの、こちらも硬化・乾燥は必要ないので、簡単です。

リユーザブルタイプの人気デザインも「水光マグネットネイル」。「BLUE MELLOW（アーモンド）」（2,178円）は揺れる天の川の波をイメージしていて、ブルー×ピンクのグリッターがキラッキラです……！ 角度によって表情を変え、写真よりもっと、もっとキラキラしているので、ぜひ実物をご覧ください。

外す時は、シールタイプもリユーザブルタイプも、ネイルチップと自爪の間に付属のウッドスティックを差し込み、押し上げるだけ。ただ、「1〜2日で外したい」という時には「イージーオフリムーバーキット」（1,298円）を使うとより外しやすく、爪を痛めにくいです！

ネイルポリッシュ派におすすめ。「水光ポリッシュ」

フィンガースーツといえばネイルチップのイメージでしたが、今注目のアイテムが「水光ポリッシュ」。2025年7月に発売されるや否や注目され、そのネイルデザインの決め手となる「強力ネイルマグネット」（1,848円）は発売してわずか3日で完売に！ 2025年8月再販分も完売しているため、購入できるようになったら即ポチしたいアイテムです。

使い方は強力ネイルマグネットの間に指を置き、マグネットの中で指を左右に動かしながら乾かします。プロの技術は必要なく、これだけで美しい立体感のある仕上がりに……！ 乾くのも早く、2度塗りする時もストレスフリー。そして落とす時は一般的な除光液で落とせるので、「水光ネイルやりたいけれど、ポリッシュ派」という人に特におすすめです。

カラーは大人女子も挑戦しやすいピンクやブラウンベースが人気。「PETAL GLOW」（1,298円）は上品なペタルローズカラーのマグネットポリッシュです。肌なじみの良いローズは、どんな洋服にも合わせやすいのも魅力！

また、ポリッシュならではの楽しみ方が、違うカラーの「重ね付け」。例えばぶどうグミのような「GRAPE JELLY」（968円）をベースに「PETAL GLOW」を塗り重ねると、GRAPE JELLYのパープルピンクが透けて見えてとってもかわいいんです……！ 組み合わせは無限大なので、その日の気分で変えるのもいいですね。

かわいい水光ネイルを、手軽に楽しめる「フィンガースーツ」のネイルチップ。その簡単さを体験したら、「もう元には戻れないかも……」と思ってしまうほど、本当に利便性抜群です。まとめると、とにかく時短を求めるなら「シールタイプ」、何度も使いたいなら「リユーザブルタイプ」、ポリッシュ派＆自分でデザインしたいなら「水光ポリッシュ」がおすすめ！ ぜひ好みのアイテムで、水光ネイルを楽しんでみてくださいね。

・FINGER SUIT

URL：https://fingersuit-jp.com/

（撮影・取材・文：小浜みゆ）