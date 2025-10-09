松下洸平が自身のInstagramにて自撮り動画をアップし、伸びた髪を披露。近況を報告するとともに、Instagram通算1000投稿目を迎えた心境を綴った。

【動画】茶色の髪にチェンジ、アンニュイな表情に色気漂う松下洸平／黒髪で演じる新聞記者役も注目集まる

■松下洸平、記念すべき1000投稿目で綴った充実感

松下は藤井風の「旅路」をBGMに、座席に腰掛けながらの自撮り動画を投稿。これまでの黒髪から落ち着いたブラウンカラーへと髪色をチェンジし、前髪は頬にかかるほどの長さに。指先で髪を触れながら、少し眠たげな表情でカメラを見つめる姿が、どこかアンニュイなムードを漂わせた。

動画に添えたコメントで、松下は「とーってもいいシーンが撮れました。こういう瞬間だね。やってて良かったなと思えるのは。」と、撮影への充実感を報告。「この数週間、めちゃくちゃハードで、心も身体もすり減っておりますが、この感じ、『あー今芝居してる』って、実感できていいんだよね。」と、俳優としての喜びを語った。

さらに「1,000投稿目を迎えました。」と節目を報告し、「数年前にイベントで、インスタやってみよう！とか言って始めたここもすっかり慣れました。」とスタート当初を振り返った。「これからも自分のペースでいろいろ報告していくので、いつでも遊びにいらしてくださいね。」とファンに呼びかけ、「よーし、東京帰るぞー。しっかし髪長い！」と呟くと、最後は「Big love.」の言葉で、ファンへの感謝と愛情を滲ませた。

SNSでは「記念すべき1000投稿目おめでとう！」「アイコンも新しい写真に変わってる！」「眠たげな表情も素敵」「長髪も色っぽい」「めちゃくちゃかっこいい」「洸平くんが満足の撮影、作品を見るのが楽しみです」「いつもたくさん様子を伝えてくれてありがとう」など、祝福と温かいコメントが寄せられている。

■黒髪の松下洸平が新聞記者として活躍するストーリー『新しい朝をつくれ。』も話題

なお、松下が新聞記者役で出演する『新しい朝をつくれ。水難事故マップ編』第3話が朝日新聞社のサイトで公開中。水難事故マップ制作に奔走する記者たちの姿を描いた同作で、誠実で知的な松下のイメージと重なる演技を披露している。