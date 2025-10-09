Snow Manの佐久間大介が、ヘアケアブランド“&be HAIR（アンドビーヘア）”の新商品・新CM発表会に川口春奈とともに登壇。

『THE TIME,』（TBS系）、『ZIP!』（日本テレビ系）、『めざましテレビ』（フジテレビ系）など朝の情報番組のインタビューに応じ、それぞれの番組公式SNSでオフショットが公開された。

■ピンクヘアにブラウンスーツ。落ち着きと個性が共存するスタイルの佐久間大介

この日の佐久間は、前髪をセンターで分け、オーバーサイズのブラウンセットアップを軽やかに着こなした大人モードな装い。ゆるやかなシルエットの中に、ボタンを開けたダークブラウンのシャツで抜け感を添え、さらにゴールドのチェーンピアスとネックレスで華やかさをプラス。鮮やかなピンクヘアとのコントラストが映える、秋らしい洗練ビジュアルを完成させた。

『THE TIME,』の公式SNSでは、オフホワイトのシンプルなワンピースを着た川口とともに“シマエナガちゃん”を手に笑顔を見せ、『ZIP!』の公式SNSでは、両手を前で組み、少し首をかしげた柔らかな表情を披露。『めざましテレビ』の公式SNSでは、“めざましくん”を両手で包み込んだ笑顔ショットと、スタイルが際立つ全身写真の2枚が公開された。

SNSでは「秋ビジュも最高」「美人すぎて震える」「顔面の造形美がすごい」「美人すぎて何も手につかない」「骨格が大優勝してる」「髪色がふんわり光に透けて天使みたい」「さっくん春奈ちゃんと同じくらい顔小さい」「ふたりとも綺麗でかわいい」など、絶賛の声が殺到している。

