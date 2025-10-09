パレスチナ自治区ガザ地区で続く戦闘について、イスラエルとイスラム組織ハマスはアメリカが提示した和平案の第一段階に合意しました。

アメリカのトランプ大統領は日本時間の9日朝、SNSに「イスラエルとハマスが和平案の第一段階に署名したことを誇りに思う」と投稿し、イスラエルとハマスがアメリカが提示した戦闘終結のための和平案の第一段階で合意したと明らかにしました。

イスラエルのネタニヤフ首相はSNSで「人質全員が戻ってくる。これは外交上の成功であり、国家にとって勝利だ」と強調しました。

またハマスも声明を発表し、「戦闘終結やイスラエル軍のガザ地区からの撤退、援助物資の搬入や捕虜の交換について合意に達した」と述べています。

発表後、トランプ大統領はFOXニュースに対し、「人質はおそらく月曜日に解放されるだろう」と述べ、ハマスによる人質解放が13日に行われるとの見通しを示しています。

また、争点の1つであるイスラエル軍のガザ地区からの撤退については、AP通信がガザ地区の7割から撤退する見込みだと伝えていて、イスラエルメディアは当局者の話として「軍はガザ地区の南部ラファを除く大半の都市から撤退する」と報じています。

ただ、アルジャジーラは合意が発表された後もイスラエル軍がガザ市への空爆を継続していると報じていて、予断を許さない状況です。

合意の発表に先立ちアメリカ・ホワイトハウスの報道官は、トランプ大統領が10日に中東に向けて出発することを検討していると述べていて、トランプ氏自ら現地を訪問する可能性に言及しています。