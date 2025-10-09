G-DRAGON（BIGBANG）とBLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）、そして、日本出身のグラフィックアーティスト・VERDY（ヴェルディ）の3ショットが公開された。

【写真】G-DRAGON×LISA×VERDYの3ショット／カリスマ感溢れるG-DRAGONの『F1シンガポールグランプリ』ステージショット 他

■G-DRAGONとBLACKPINKリサ、久々の“YGファミリー”再会

これは、VERDYの公式Instagramで公開された写真。VERDYは、シンガポールのDover Street Market（ドーバー ストリート マーケット）に自身のギフトショップが期間限定（10月4日～28日）でオープンしており、マリーナベイ・ストリート・サーキットのパダン・グランドスタンドで開催された『F1シンガポールグランプリ』にヘッドライナーとして出演したG-DRAGONのステージを鑑賞していた。その場にBLACKPINKのリサも訪れていたようだ。

写真はハイアングルで撮影されたリサのセルフィーで、リサはレーシングスーツのようなデザインのボディスーツを着用。目を閉じ、口を尖らせたキュートな表情を見せ、ウィンクをしたブルーヘアーのG-DRAGON、中央でダブルピースをして笑うVERDYと写っている。

かつては同じ事務所、YGエンターテインメントに所属していたG-DRAGONとリサ。久々の再会に、「激アツすぎて」「リサとGDえぐ」「リサとDGが同じフレームに…」「キングとクイーン」など世界中のファンから熱い注目を集めている。

なお、この投稿には、CLC（シーエルシー）のメンバーとして活躍していたSORN（ソン）や、i-dle（アイドゥル）として活動中のMINNIE（ミンニ）のタイ出身メンバーが反応を示した。ソンは、自身のInstagramでリサとの2ショットなども公開している。

■写真：カリスマ感溢れるG-DRAGONの『F1シンガポールグランプリ』ステージショット