自民党と公明党が連立を継続できるか協議が続いています。公明党の斉藤代表は「政治とカネ」の問題で自民党から新たな提案がない限り、連立継続は難しいとの考えを改めて示しました。中継です。

公明党関係者から「26年にわたる連立の中で最大の危機だ」との声も出る中、斉藤代表は企業・団体献金の規制を厳しくすることを求めました。

公明党・斉藤代表

「『政治とカネ』の問題の根底にある不信感を払拭するために、企業・団体献金について、一歩前進を図るべきではないかということを申し上げました」

公明党は連立継続にあたり政治とカネの問題で自民党に対し、2つのことを求めています。1つ目は、いわゆる裏金問題をめぐる対応で斉藤代表は「真相を解明してほしい」と強調しました。2つ目は企業・団体献金の規制について「透明度をあげるために受け皿を限定すること」としています。斉藤代表は「しっかりとした姿勢を示してほしい」と自民党側に対応を求めました。

公明党は9日、国会議員や夜には全国の都道府県連の代表らと協議を立て続けに行い、対応を検討します。ある公明党幹部は「連立離脱も辞さない姿勢だ」と主張する一方、別の幹部は「政権を担っている責任があり、冷静に議論すべきだ」と述べています。連立協議の行方は公明党の要求を自民党がどこまで受け入れるかが焦点となります。