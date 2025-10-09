◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025 フランス1-0日本(日本時間9日、チリ)

グループステージ首位でノックアウトステージに進んだ日本はグループEを3位で通過したフランスと対戦。延長戦の末、0-1で敗れました。

試合後、主将のDF市原吏音選手と船越優蔵監督がインタビューに応じました。

市原選手は「決めきるところで決めきれなかった。フランスはしっかり守って、最後決めきるところを決めた」と試合を振り返ると、「今受け入れるのは難しいですけど、これが世界の戦いだし、今自分たちのベスト16といわれているところの弱さというか、悔しいです」と悔しさをにじませました。

サポーターに向けては「船越ジャパンが結成して約2年間、この大会のために本当に頑張ってきましたし、自分たちならいけると信じて試合をやっていましたけど、本当に応援してくれる人と、支えてくれる人、家族とチームメイト、こうやって来てくれる人々の支えがあって来られたと思うので、胸を張って帰りたいと思います」と力強く語りました。

船越監督も「悔しいの一言につきますし、選手は最後まで魂の入ったプレーをしてくれたのでそこには満足しています。後は僕の執念がたりなかったので、勝たせてあげられなかったというのが一番」と悔しさを口にしました。

「チリの地元のサポーターが『日本！日本！』と応援してくれる。我々日本人はその素晴らしいメンタリティーをもっているということは世界に発信できたと思う。あとは勝たせてあげたかったというのが全て」と話しました。