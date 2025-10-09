池田エライザ、大胆“肩出し”で街中ぶらり 自然体ショットに反響続々「癒された」「天女のよう」「熱海ですか？」
モデル・俳優の池田エライザ（29）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。肩を大胆に出したオフショットを公開した。
【写真】「天女のよう」大胆“肩出し”の自然体ショットを披露した池田エライザ
投稿では、海を背景にした写真と、商店街でカメラを手に笑顔を見せる2枚の写真をアップ。淡いブルーのオフショルダーをさらりと着こなし、自然体ながらも存在感を放つショットに多くの注目が集まった。
コメント欄には、「かわいい」「癒された」「神秘的」「天女のように美しい」「熱海ですか？行ってみたい」「カメラを向けてるエラちゃんがなんだか楽しそう」「エライザさんのリラックスした雰囲気に、ほんわか優しい心地になりました」など、旅情を感じるコメントが相次いでいる。
【写真】「天女のよう」大胆“肩出し”の自然体ショットを披露した池田エライザ
投稿では、海を背景にした写真と、商店街でカメラを手に笑顔を見せる2枚の写真をアップ。淡いブルーのオフショルダーをさらりと着こなし、自然体ながらも存在感を放つショットに多くの注目が集まった。
コメント欄には、「かわいい」「癒された」「神秘的」「天女のように美しい」「熱海ですか？行ってみたい」「カメラを向けてるエラちゃんがなんだか楽しそう」「エライザさんのリラックスした雰囲気に、ほんわか優しい心地になりました」など、旅情を感じるコメントが相次いでいる。