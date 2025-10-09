本拠地で地区シリーズ第3戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板。4回にカイル・シュワーバー外野手に特大の一発を浴びるなど、5回途中6安打3失点で無念の降板となった。

山本は3回まで無安打と好投したが、1-0で迎えた4回、先頭のシュワーバーに特大の同点弾を浴びた。

続くハーパーに安打を許し、無死一塁からはミスが出た。ボームの中前打でハーパーが果敢に三塁を狙うと、ドジャース中堅のパヘスが悪送球。山本のカバーが遅れたこともあって、ボールはベンチに入ってフィリーズが勝ち越した。

米カリフォルニア州地元ラジオ局「KLAC」で解説を務めた球団OBのリック・マンデー氏は、「パヘスの送球もよくありませんでした。ヤマモトが三塁送球を見越してカバーに入りきれていませんでしたが、パヘスの送球が本当に悪かった」と指摘。実況のスティーブン・ネルソン氏は、「打球が放たれた時から守備がダメでした。二塁のトミー・エドマンが動いていませんでした。ベッツが捕ると思っていたのでしょうか」と話した。

そして、マンデー氏は「ベッツも三塁への送球をカットするライン上にいませんでした。第2戦で素晴らしかったドジャースの守備がこの4回はだらしない！」と嘆いた。



（THE ANSWER編集部）