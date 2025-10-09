中山秀征＆白城あやか夫妻、次男＆三男の“顔出し”ショットが話題「ソックリの美形男子」「凛々しくて素敵」
タレントの中山秀征（58）の妻で、元宝塚歌劇団星組トップ娘役・現在はオイルソムリエの白城あやか（58）が8日、自身のインスタグラムを更新。次男（22）、三男（20）の“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「ソックリの美形男子」白城あやかが披露した、次男＆三男の“顔出し”ショット ※三男 1、2枚目 次男 3枚目
現在展示会に出展中の白城は「#サンドブラスト の展覧会も今日で6日目 毎日愛着ある作品を見に来て下さりありがとうございます とても嬉しいです」とつづり、「家族も〜 今日は三男が学校帰りに寄ってくれました」「日曜日には秀ッチョと次男が」と展示会に駆けつけた中山＆次男、三男それぞれとの写真をアップ。
自身の活動を見守ってくれている家族の姿に「ありがたい ありがたい」と感謝の言葉を重ね、「13日までお待ちしています」と来場を呼びかけた。
コメント欄には「笑顔がステキな皆様」「息子さんたち皆、凛々しくて素敵ですね」「三男さんはあやちゃんにソックリの美形男子ですね」「三男くん可愛い」「ほんと素敵なご家族」など、称賛の声が相次いでいる。
白城は、1997年3月に宝塚歌劇団を退団。翌年6月に中山と結婚した。2人の間には、4人の息子が誕生している。
【写真】「ソックリの美形男子」白城あやかが披露した、次男＆三男の“顔出し”ショット ※三男 1、2枚目 次男 3枚目
現在展示会に出展中の白城は「#サンドブラスト の展覧会も今日で6日目 毎日愛着ある作品を見に来て下さりありがとうございます とても嬉しいです」とつづり、「家族も〜 今日は三男が学校帰りに寄ってくれました」「日曜日には秀ッチョと次男が」と展示会に駆けつけた中山＆次男、三男それぞれとの写真をアップ。
コメント欄には「笑顔がステキな皆様」「息子さんたち皆、凛々しくて素敵ですね」「三男さんはあやちゃんにソックリの美形男子ですね」「三男くん可愛い」「ほんと素敵なご家族」など、称賛の声が相次いでいる。
白城は、1997年3月に宝塚歌劇団を退団。翌年6月に中山と結婚した。2人の間には、4人の息子が誕生している。