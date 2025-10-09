株価指数先物【昼】 ソフトバンクグループが日経平均型を牽引 株価指数先物【昼】 ソフトバンクグループが日経平均型を牽引



日経225先物は11時30分時点、前日比700円高の4万8460円（+1.46％）前後で推移。寄り付きは4万8160円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8125円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後につけた4万8090円を安値にロングの勢いが強まり、中盤にかけて4万8500円を回復。買い一巡後は4万8350円～4万8500円辺りでの保ち合いが続くなか、一時4万8540円まで上げ幅を広げた。



米国市場では半導体や人工知能（AI）関連株の上昇が強まったことで、この流れを引き継ぐ形からソフトバンクグループ<9984>［東証Ｐ］やアドバンテスト<6857>［東証Ｐ］などが日経平均型を牽引している。日経225先物はボリンジャーバンドの+2σ（4万8330円）を寄り付き後ほどなくして突破したことで、ショートカバーを誘う流れにもなっただろう。後場は同バンドが支持線として意識されるほか、7日につけた4万8720円が射程に入りそうだ。



NT倍率は先物中心限月で14.92倍に上昇した。ソフトバンクグループなどのインパクトによって日経平均型優位の展開となり、前日に割り込んだ+2σ（14.97倍）に接近してきた。7日につけた14.95倍を捉えてくるようだと、NTロングでのスプレッド狙いの動きが強まりやすいだろう。



株探ニュース

