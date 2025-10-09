地区S第3戦

今季のナ・リーグで本塁打＆打点王を獲得した米大リーグ・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は8日（日本時間9日）、敵地ドジャースとの地区シリーズ第3戦に「2番・DH」で先発出場。4回に山本由伸投手から待望のポストシーズン第1号を放った。米記者も主砲の復活を伝えている。

ついに大砲が目覚めた。地区シリーズ2戦で7打数無安打と不振だったシュワーバーが、0-1の4回に意地を見せた。山本の96.4マイル（約155キロ）の高め直球を弾き返すと、打球は右翼スタンド上段へ。打球速度117.2マイル（約188.6キロ）、飛距離455フィート（約139メートル）の特大弾だった。

今季56本塁打で、55本塁打の大谷を上回ってタイトルを獲得した主砲の一発を、米記者たちも自身のXで称賛している。米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は「カイル・シュワーバーが目覚めた。（レギュラーシーズンからも）22打数0安打の期間をシュワーボムで終わらせた」と褒めたたえた。

米スポーツ専門局「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は「カイル・シュワーバーがドジャースタジアムの場外かそれに極めて近い打球を放った。このシリーズへの何という入場の仕方だ」と驚愕。米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者も「カイル・シュワーバーが22-0のスランプをドラマチックな本塁打で終わらせた。パサデナまでHRを飛ばした」と称賛を送っていた。



（THE ANSWER編集部）