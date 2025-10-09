　9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比630円高の4万8440円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万8405.93円に対しては34.07円高。出来高は2万8480枚となっている。

　TOPIX先物期近は3246ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比1.85ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48440　　　　　+630　　　 28480
日経225mini 　　　　　　 48440　　　　　+625　　　338471
TOPIX先物 　　　　　　　　3246　　　　　+8.5　　　 32187
JPX日経400先物　　　　　 29270　　　　　 +75　　　　2446
グロース指数先物　　　　　 752　　　　　　+9　　　　1467
東証REIT指数先物　　　　1910.5　　　　　-6.5　　　　 177

株探ニュース