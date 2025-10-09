日経225先物：9日正午＝630円高、4万8440円
9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比630円高の4万8440円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万8405.93円に対しては34.07円高。出来高は2万8480枚となっている。
TOPIX先物期近は3246ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比1.85ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48440 +630 28480
日経225mini 48440 +625 338471
TOPIX先物 3246 +8.5 32187
JPX日経400先物 29270 +75 2446
グロース指数先物 752 +9 1467
東証REIT指数先物 1910.5 -6.5 177
株探ニュース
