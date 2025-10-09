これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。

9日(木)夜のはじめごろまで高波に注意してください。



◆9日(木)これからの天気

夕方にかけて広く晴れるでしょう。

夜は雲が広がりますが、天気の大きなくずれはない見込みです。

降水確率は20%以下のところが多いものの、湯沢町では夜は30%となっています。



◆9日(木)の予想最高気温

最高気温は、22～24℃の予想です。

8日(水)と同じくらいか低いところが多く、佐渡市は4℃低いでしょう。

各地とも平年並みになりそうです。