雲は広がるが大きなくずれはない見込み【これからの天気(9日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。
9日(木)夜のはじめごろまで高波に注意してください。
◆9日(木)これからの天気
夕方にかけて広く晴れるでしょう。
夜は雲が広がりますが、天気の大きなくずれはない見込みです。
降水確率は20%以下のところが多いものの、湯沢町では夜は30%となっています。
◆9日(木)の予想最高気温
最高気温は、22～24℃の予想です。
8日(水)と同じくらいか低いところが多く、佐渡市は4℃低いでしょう。
各地とも平年並みになりそうです。
