DeNAは9日、ドバイで開催される『ベースボール・ユナイテッド』に、吉岡暖選手、田内真翔選手からの参加意向を受け、球団として承認し、DeNAの2025年シーズン全日程終了後から参加することを発表した。

2選手が参加するのは、ドバイにて開催される中東と南アジアを拠点とするプロ野球リーグで、日本のプロ野球シーズンオフにあたる、11月中旬から 12月中旬までの期間、レギュラーシーズン、ポストシーズンを行い、No.1 チームを決定する。2選手はミッドイースト・ファルコンズの一員として参加し、2025シーズンを戦う。

◆ 吉岡暖コメント

「ドバイでのウインターリーグへの参加について、チームスタッフ、関係者の方々に深く感謝します。ドバイで色んなことを吸収して来シーズンにいかせるように精一杯頑張ります」

◆ 田内真翔コメント

「ドバイでのウィンターリーグへ参加することになりました。まずは参加にあたりサポートしてくださった球団の方々に感謝したいと思います。ドバイという慣れない環境でしか得られない学び、気づき、成長を通して、来シーズンは一軍でチームの勝利に貢献したいと思います」