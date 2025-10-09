シナゴーグ（ユダヤ教の礼拝所）のフェンスに掲げられたイスラエル人の人質と犠牲者の顔写真＝６日、ドイツ・ベルリン/John MacDougall/AFP via Getty Images

（ＣＮＮ）イスラエル政府は、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ地区で拘束された人質のうち、死亡した全員の遺体を発見・返還できない可能性があるとみている。イスラエルの情報筋３人が明らかにした。

情報筋によると、イスラエルはハマスが死亡した人質２８人の一部について、所在を把握していないか、遺体を収容できない状況にあると認識している。情報筋のひとりは、その数は７〜９人に上ると述べた。別の情報筋は１０〜１５人とみているという。

こうした見方は、イスラエルの情報機関の報告や、ハマスおよび仲介国との交渉の中で得られたメッセージに基づいているという。数字に差がある理由は明らかになっていない。

現在、生存が確認されている人質は２０人で、そのうち２人の安否については深刻な懸念が出ている。

イスラエルはエジプトで行われた和平協議で、戦闘終結の条件として、生存者と死亡者を含む全ての人質の返還を求めた。

情報筋によれば、イスラエルのネタニヤフ首相や閣僚は数カ月前から、ハマスが一部の死亡した人質の所在を把握していないことを認識しており、ハマスが返還の要求を完全に満たせない可能性を理解しているという。

米国もこの問題を以前から把握しており、バイデン前政権の交渉担当者は、一部の人質がハマスが完全な支配権を握っていないガザ内部の別の派閥に拘束されていることを認識していた。

エジプトで行われている和平協議に、この不確実性がどのような影響を与えるかは不明だ。

イスラエルの情報筋によると、イスラエルの公式な立場は、ハマスがすべての死亡した人質に責任を負い、イスラエル政府は全員の遺体が返還されることを期待しているというものだという。

別の情報筋によれば、トランプ米大統領による和平案をめぐり、米国や中東諸国からの強い圧力がかかっている現状を踏まえると、ネタニヤフ首相は交渉全体を壊すのではなく、むしろ最終的な合意内容の細部でてこ入れするための交渉材料としてこの問題を利用する可能性が高いという。