¡ÚSV½÷»Ò Âè1Àá¸«¤É¤³¤í¡Û¤Þ¤º¤Ï½÷»Ò¤¬³«Ëë¡ª ºòµ¨½÷²¦¤ÎÂçºåMV¤ÏÀÑ¶ËÊä¶¯¤ÎÉ±Ï©¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä
¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¡×¤Î½÷»Ò¤¬10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£2Ç¯ÌÜ¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëSV¥êー¥°¡£¤Þ¤º¤ÏÃË»Ò¤ËÀèÎ©¤Á½÷»Ò¤¬³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹ vs ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©
¡¡ºòµ¨¥êー¥°½÷²¦¤ÎÂçºåMV¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ä¹¡ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿É±Ï©¤È³«ËëÀá¤ÇÂÐÀï¡£¥Ûー¥à¤ÎÂçºåMV¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é¤½¤ì¤Û¤É¥á¥ó¥Ðー¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ëº£²Æ¤Ï¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾ºê°¦ºÚ¤¬¥·¥Ë¥¢¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎµÜÉô°¦²êÀ¤¤È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÂç»³ÎË¤¬¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¥²ー¥à¥º¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤ÆÀïÎÏ¤Ï¾åÀÑ¤ß¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ø¤ÎÆ»¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÉ±Ï©¤Ï¹Ä¹¡ÇÕ¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢SV¥êー¥°¤âÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢°ìµ¤¤Ë¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²ÏËó¿´³¤¡¢ÌðÅÄÏÂ¹á¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤È·ÀÌó¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÌîÃæÎÜ°á¤äºòµ¨¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ê¥Ù¥í¤ÎÊ¡Î±·ÅÈþ¤é¼ÂÎÏÇÉ¥á¥ó¥Ðー¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£10·î10Æü¤Î19:10¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëGAME1¤ÏNHK BS¤ÇÁ´¹ñ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡£³«ËëÀá¤«¤éÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¢££Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º vs ²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º
¡¡2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥«ー¥É¤Ç¡¢10·î10Æü¤Î19:05¤Ë»î¹ç¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¥Ûー¥à¤ÎKUROBE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïºòµ¨¤Î¥·ー¥º¥ó½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿Áê¼ê¤¬¤³¤Î²¬»³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤²¤ó¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç³«ËëÀá¤«¤é¹¥È¯¿Ê¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¿ÈÄ¹¥»¥Ã¥¿ー¤Î°ÂÅÄÈþÆî¤È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î»³¸ý¿¿µ¨¤Ï¼´¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤½¤³¤ËÃæÀîÈþÍ®¤ä¥¢¥ó¥É¥é¥Ç ¥ì¥¤¥ì¥é¥¤¥Ë¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë²¬»³¤ÏÄ¹Ç¯¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿ÌÌ¡¹¤¬ºòµ¨¤«¤®¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä´é¤Ö¤ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£º£µ¨¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Áー¥àÁü¤òÉÁ¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º vs Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì
¡¡ºòµ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ç¥ó¥½ー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤ä¼ºÂ®¤·¡¢ºÇ½ªÀ®ÀÓ¤Ï4°Ì¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤¿¤¦¤¨¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥êー¥°¤¤Ã¤Æ¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Ç¤¢¤ëÌ¬ÎØ¹¬¤¬ÂçºåMV¤«¤é°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥§ー¥â¥ó ¥ß¥ã¤äÌøÀé²Å¤é´üÂÔ¤Î¥ëー¥ー¤â¤ª¤ê¡¢¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼êÁØ¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÅì¥ì¼¢²ì¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¡¢ºòµ¨¤Ï¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤È¤â¤Ë¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¤äÃ«ÅçÎ¤ºé¤é¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ½´¶¡£³«ËëÀá¤Î½ÐÍè¤·¤À¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÇÈ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¡£
¢£ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹ vs PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥Ä¤«¤Û¤¯
¡¡¥Ûー¥à¤Ç³«ËëÀá¤òÀï¤¦ºë¶Ì¾åÈø¤Ïºòµ¨¡¢Á´44»î¹ç¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë½µËö¤ÎÅÚÆü¤ÇÁª¼ê¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤ÏÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ëÄ¹¿È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÆþß·¤Þ¤¤¤ä¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÆâÀ¥¸Í¿¿¼Â¤é¤¬SV¥êー¥°¤ËÉüµ¢¡£¥Ñ¥ïー¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î¥ª¥¯¥àÂçÄíÅßÈþ¥Ï¥¦¥£¤â°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·ÀïÎÏ¤¬¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤òÉß¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£Æ±ÍÍ¤ËPFU¤âÀ¾ÀîÍ´î¤ä²£ÅÄ¿¿Ì¤¤éÈæ³ÓÅª¥µ¥¤¥º¤Î¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹¶·âÎÏ¤Ï¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤ò¿·²ÃÆþ¤Î¥»¥Ã¥¿ー¡¢¾¾°æ¼î¸Ê¤¬¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¡£¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎ¾¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á vs Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë
¡¡¥Áー¥àÁÏÀß10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÎ×¤àA»³·Á¤Ï¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç2025-26¥·ー¥º¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÍèµ¨¤«¤é³èÆ°µòÅÀ¤ò½©ÅÄ¸©¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡Ê¸½ºß¤Î»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Ï¥Þ¥¶ー¥¿¥¦¥ó¤Ë¡Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤ÆÀï¤¦¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ûー¥à¤Ç°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡¤ÁÀ±¤ò¡¢¤³¤Î³«ËëÀá¤«¤é¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ëAstemo¤ÏÂçÊ¬¤ÎÌ¾Ìç¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¹»¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿Áê¸¶¾º»á¤¬º£µ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤Èºòµ¨¸Ä¿ÍÆó´§¤Î¥Ö¥ê¥ª¥ó¥Ì¡¦¥Ð¥È¥éーÍÊ¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê vs SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
¡¡ºòµ¨¤Ï¥êー¥°3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÂçºåMV¤ÎÁ°¤Ë¶þ¤·¤¿NECÀîºê¡£º£²Æ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¥¨ー¥¹¤Îº´Æ£½ÊÇµ¤äÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡¢¤½¤ì¤Ë¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÃæÀî¤Ä¤«¤µ¤¬¼çÎÏ¤òÃ´¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½ºß2µ¨Ï¢Â³¤Ç¥êー¥°ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Á¥Í¥í¡¦¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¤â°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¥êー¥°¶þ»Ø¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÀïÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Æ²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëSAGAµ×¸÷¤âºòµ¨¤Ï¹Ä¹¡ÇÕ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÎÞ¤ò°û¤ó¤À¡£º£µ¨¤Ï¤«¤Ä¤Æ²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤¬ºÆÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£NECÀîºê¤È¤ÏÅö»þ¤«¤é²¿ÅÙ¤â·ãÆ®¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£¤½¤Î½é¿Ø¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¡£
¢£¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã« vs ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¡¡¥Ûー¥à¤Ç³«ËëÀá¤òÀï¤¦´¢Ã«¤Ïºòµ¨¤ÎÀïÎÏ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ê¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆþÃÄ2µ¨ÌÜ¤Î¥¨ー¥¹³Þ°æµ¨Íþ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥ëー¥ー¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ーÃæÅÄÍõÈþ¤ä¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾Àîô¥¤¿¤Á¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆ±Ç¯Âå¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿ÌÌ¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯³«ËëÀá¤«¤é½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë·²ÇÏ¤Ï°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¥ê¥Ù¥í¹©Æ£¿¿ÈÁ¤Î¥ì¥·ー¥Ö¤¬¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¤Ï³«Ëë35Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ï´¢Ã«¤À¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï±ïµ¯¤Î¤¤¤¤ÂÐÀï¥«ー¥É¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÁ¥½Ð¤ò¤¤ë¡£
¢£SV¥êー¥°½÷»ÒÂè1Àá »î¹çÆüÄø¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹ vs ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©
¢§Æü»þ
GAME1¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ10Ê¬～
GAME2¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ5Ê¬～
¢§²ñ¾ì
¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§
¢§ÊüÁ÷
GAME1: NHK BS
GAME2: ¤Ê¤·
¢§ÇÛ¿®
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º vs ²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º
¢§Æü»þ
GAME1¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ10Ê¬～
GAME2¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ5Ê¬～
¢§²ñ¾ì
¹õÉô»ÔÁí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ー
¢§ÊüÁ÷
¤Ê¤·
¢§ÇÛ¿®
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º vs Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì
¢§Æü»þ
GAME1¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ5Ê¬～
GAME2¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ5Ê¬～
¢§²ñ¾ì
ÊõÍè²° ¥Ü¥ó¥º¥¢¥êー¥Ê
¢§ÊüÁ÷
¤Ê¤·
¢§ÇÛ¿®
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹ vs PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥Ä¤«¤Û¤¯
¢§Æü»þ
GAME1¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ5Ê¬～
GAME2¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ5Ê¬～
¢§²ñ¾ì
¥ê¥×¥íÉðÆ»´Û
¢§ÊüÁ÷
¤Ê¤·
¢§ÇÛ¿®
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á vs Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë
¢§Æü»þ
GAME1¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ5Ê¬～
GAME2¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ5Ê¬～
¢§²ñ¾ì
INPEX¼òÅÄ¥¢¥êー¥Ê
¢§ÊüÁ÷
¤Ê¤·
¢§ÇÛ¿®
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê vs SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
¢§Æü»þ
GAME1¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ5Ê¬～
GAME2¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ5Ê¬～
¢§²ñ¾ì
ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê
¢§ÊüÁ÷
GAME1: J SPORTS 3¡¢J SPORTS 2¡ÊÏ¿²è¡Ë
GAME2: ¤Ê¤·
¢§ÇÛ¿®
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã« vs ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¢§Æü»þ
GAME1¡§10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ5Ê¬～
GAME2¡§10·î13Æü¡Ê·î¡Ë13»þ5Ê¬～
¢§²ñ¾ì
´¢Ã«»ÔÂÎ°é´Û
¢§ÊüÁ÷
¤Ê¤·
¢§ÇÛ¿®
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É