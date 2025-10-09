重盛さと美、金髪ロングから雰囲気ガラリ 新ヘアが話題「いつの間に」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの重盛さと美が8日、自身のInstagramを更新。雰囲気がガラリと変わる新しいヘアスタイルを公開し、話題になっている。
【写真】重盛さと美、雰囲気一変のイメチェン姿
長らくブロンドのロングヘアーで過ごしていた重盛。オオカミの絵文字とともに、バッサリと切った黒髪ショートウルフスタイルを披露した。
この投稿にファンからは「どタイプ」「いつの間に暗髪に！」「ボーイッシュなウルフも最強」「可愛い！」「バッサリカットしてる！」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】重盛さと美、雰囲気一変のイメチェン姿
◆重盛さと美、バッサリ黒髪ショートにイメチェン
長らくブロンドのロングヘアーで過ごしていた重盛。オオカミの絵文字とともに、バッサリと切った黒髪ショートウルフスタイルを披露した。
◆重盛さと美のイメチェンヘアに反響
この投稿にファンからは「どタイプ」「いつの間に暗髪に！」「ボーイッシュなウルフも最強」「可愛い！」「バッサリカットしてる！」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】