上田竜也、社長姿でキュートな笑顔＆キメ顔炸裂 “今1番うるおってほしい人”も明かす「ライブを通じて…」
【モデルプレス＝2025/10/09】上田竜也が、カネカ食品株式会社「わたしのチカラ『カネカQ10果実グミ』」の新WEBムービーに出演。架空会社「株式会社グミは日本を救う」の社長を演じている。
【写真】上田竜也「謎ディ」影山役で雰囲気一変
同社では、上田を架空会社「株式会社グミは日本を救う」の社長に起用したキャンペーンの第2弾を10月9日より開始。キャンペーン第1弾では、「株式会社グミは日本を救う」の特設サイトをオープン。上田の社長就任挨拶や1日密着VLOGなどのWEBムービー3篇は公開から2カ月で累計再生回数65万回を超えるなど、大きな反響を呼んだ。
この度公開されたWEBムービー「かわいい社長篇」では、「株式会社グミは日本を救う」の社員たちが上田社長に怒りを爆発。抗議をしに社長室へ入ってきた社員たちを笑顔にさせた、上田社長のキュートな表情とセリフが見どころとなる。
今回も“上田社長”としてスーツを身に纏い現れた上田。これまでの社長然とした立ち居振る舞いから一変、「かわいい社長篇」では上田がキュートな笑顔とキメ顔を炸裂。カメラ目線でセリフを言うシーンでは、カットがかかると現場にいた監督やスタッフたちから思わず拍手と歓声が上がったそう。
撮影の合間には、鼻歌を歌ったり身体でリズムをとったりとリラックスする姿も。長時間の撮影ながら、終始和やかな雰囲気のもと、撮影は終了した。また、インタビューでは「最近心が潤った出来事」や「今1番“うるおって”ほしい人」についても語っている。（modelpress編集部）
Q.第1弾のリリースの反響は感じていますか？（SNSや身近な人からの反響など）
アドトラックや電車中吊り広告など、周りから「見たよ」という声をいただくことが多かったので自分でもびっくりしましたが、とても嬉しかったです。SN Sでもたくさん話題にしていただけたようで、社長冥利に尽きます。
Q.最近心が潤った出来事はありますか？
誕生日だったので、色々な方にお祝いしてもらえたのがとても嬉しかったです。
Q.今1番“うるおって”ほしい人は？
今月末のフェスに出演してくれるNEWSの小山（慶一郎）、Travis Japanの（川島）如恵留、B&ZAIのメンバーにライブを通じて潤って欲しいと思います。
【Not Sponsored 記事】
