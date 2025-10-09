日本エー・アイ・シーは、特許技術「グラファイトヒータ」を搭載した「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」と「アラジン グラファイト グリル&トースター（4枚焼き）」の10周年記念限定カラーを、2025年10月10日（金）より、アラジン公式オンラインショップ「アラジンダイレクトショップ」にて数量限定で販売します。

「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」（ペールラベンダー）

記事のポイント 10周年を迎えるアラジン「グラファイトトースター」から、一般投票で選ばれた限定カラー2色と、特別仕様2色の合計4色が登場します。インテリアにもなじみやすい落ち着いたトーンなので、どんなキッチンにも合わせやすくなっています。数量限定なので、気になった方は早めにチェック！

2015年に誕生したグラファイトトースターシリーズは、わずか0.2秒で発熱する特許技術「グラファイトヒータ」を世界で初めて搭載し、“外はカリッと、中はモチモチ”の理想のトーストを実現。これまでにシリーズ累計出荷台数は400万台を超え、アラジンを象徴する商品となっています。

発売から10年という記念の年を迎え、限定カラーの企画がスタート。2025年3月に公式Instagramで実施された「あなたの投票で決まる限定カラートースター」企画には、合計1万3531票の投票が寄せられ、落ち着いた深みがありインテリアに映える「ブリティッシュグリーン」（4831票）と、穏やかな雰囲気と上品さが印象的な「ペールラベンダー」（3130票）の2色が選ばれました。

「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」（ブリティッシュグリーン）

さらに、10周年の節目を彩るのが、「アラジン グラファイト グリル&トースター（4枚焼き）」だけに用意されたプレミアムカラーです。漆黒の輝きが際立つ「スーパーブラック」と、上質な艶を放つ「エナメルホワイト」の2色展開で、ドアが優しく閉まるソフトダンパーを搭載した特別仕様になっています。

「アラジン グラファイト グリル&トースター（4枚焼き）」（スーパーブラック）

「アラジン グラファイト グリル&トースター（4枚焼き）」（エナメルホワイト）

製品詳細

「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」は、2025年10月10日発売の新モデルから、4枚焼きと同じ可動式の焼き網を採用。パンくず掃除がしやすく、日常のお手入れがラクになっています。

「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」（ブリティッシュグリーン）

また、こだわりのメッシュ網でお餅もふっくら香ばしく、くっつきも防止します。付属のホーロー製受け皿で、天ぷら・唐揚げ・魚のフライなど、冷めてしまった揚げ物もサクッと温められます。

限定カラーはブリティッシュグリーンとペールラベンダーの2色。実売価格は1万4080円（税込）。

「アラジン グラファイト グリル&トースター（4枚焼き）」は、付属のグリルパンで「焼く」「煮る」「蒸す」「炊く」「スイーツ」まで多彩に調理可能。グリルパン内部が最大330℃まで高温になるため、本格的なオーブン料理にも対応します。可動式の焼き網を採用し、扉周りのお掃除も簡単です。

「アラジン グラファイト グリル&トースター（4枚焼き）」（ペールラベンダー）

「スーパーブラック」「エナメルホワイト」にはソフトダンパーを搭載。扉が閉まる際に手を放しても、静かにスムーズに閉まる特別仕様です。

限定カラーはスーパーブラック、エナメルホワイト（実売価格2万7500円／税込）と、ブリティッシュグリーン、ペールラベンダー（同2万2000円／税込）の4色。

日本エー・アイ・シー 「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」 「アラジン グラファイト グリル&トースター（4枚焼き）」 発売日：2025年10月10日

