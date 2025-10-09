足元に秋らしいコーヒー色のグラデをプラス。ブランドストーン定番モデルの新色に注目

秋冬コーデのマストアイテムともいえる“ブーツ”。ただ、上手くコーディネートできなかったり、歩いているうちに足が痛くなってしまったり、自分に合ったブーツを見つけられないブーツ難民の方はいませんか？

そこでオススメしたいのが、サイドゴアブーツの元祖であるオーストラリア、タスマニア島発祥の老舗ブランド・Blundstone（ブランドストーン）です。昨年登場した人気のブラッシュドレザーモデルに、新カラーのコーヒーブラッシュ（3万1900円）が加わりました！

ブラッシュドレザーとは、下地と表面のトップコートの二層染色によって、ヴィンテージ感のある独特なグラデーションカラーを生み出すレザーのこと。履き込むほどに味が出て、自分ならではの経年変化を楽しめます。

すでに登場しているブラック、ボルドーに続いて今回登場したのは、深みのあるブラウンが上品で落ち着いた大人の雰囲気を醸し出すコーヒーブラッシュ。光沢感のあるレザーとエイジングによる自然の風合いが、ブーツの無骨でゴツいイメージをやわらげ、デニムなどのラフなスタイルから、少しかしこまったビジネスカジュアルまで幅広いコーディネートにマッチします。

ベースは、Blundstoneを代表する定番モデルのORIGINALS（オリジナルス）シリーズ。脱ぎ履きのしやすさと、歩きやすさを追求しつつ、耐久性や防水性も備えたサイドゴアブーツです。

アウトソールには独特のソールパターンを取り入れた、軽くて耐久性の高いTPU素材を使用。グリップ力にもすぐれているので安定した歩行が可能です。また、かかと部分には高性能クッション材のXRDを搭載し、歩行時の衝撃を効果的に吸収。長時間の歩行でも足への負担を軽減してくれます。

ソールは加熱した素材を金型に流し込んで、アッパーと結合させるインジェクション製法を採用。水たまりに入ってしまった時も、縫い目がないので靴底から水が浸入しにくくなっています。さらに、アッパーのレザーは油性仕上げ剤を使って耐水性を向上させているため、多少の雨なら気にする心配はありません。

履き口の前後にはブランドを象徴するプルストラップ搭載。伸縮性の高いサイドゴアが使われているため、指をひっかけるだけでラクにブーツを脱ぎ履きすることができます。

コーディネートしやすく、履き心地もバツグンな、ブラッシュドレザーを使ったBlundstoneのサイドゴアブーツ。普段ブーツを履き慣れていない人も、今年の秋冬はブーツデビューしてみませんか？

>> Blundstone

＜文／&GP＞

