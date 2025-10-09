µá¤á¤Æ¤ë¤ä¤Ä¥¥¿ーーー¥Ã¥Ã¡ª¡Ê´¿´î¡Ë¡Ú3COINS¡Û¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ÇÂç³èÌö¡ª¡Ö¿·ºî¥°¥Ã¥º¡×
½©¤Î¹Ô³Ú¥·ー¥º¥óÅþÍè¡ª ¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ðー¥Ù¥¥åー¡¢¹ÈÍÕ¼í¤ê¤Ê¤É¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤¬¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ê¤É°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤â¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤«¤â¡£
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤â³Ú¤Á¤ó¡ª¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Á¥§¥¢¡×
¤¿¤¿¤ó¤Ç¼Ð¤á³Ý¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Á¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¥±ー¥¹ÉÕ¤¤Ç\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¼ýÇ¼»þ¥µ¥¤¥ºÌó½Ä26.3 ¡ß ²£10.5 ¡ß ±ü¹Ô¤6.8cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó520g¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ¤Ê¤É¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ëµ¡Ç½À¡ý¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Û¥ë¥Àー¡×
¼ê¤Ç»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤È¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾åÃå¤ä¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤Ê¤É¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Û¥ë¥Àー¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÃÖ¤Ëº¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¤¤é¤º¤Ê¤¦¤¨¡¢¼ê¤¬¤¢¤¯¤Î¤Ç»£±Æ¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÊú¤Ã¤³¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¢¥¤¥Ü¥êー¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¥×¥Á¥×¥é¤Ç»È¤¤¾¡¼êÍ¥½¨¡ª¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Á¥§¥¢¡×¤ÏºÆÆþ²Ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïºß¸Ë¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ì¤Ð¥é¥Ã¥ー¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Reco.N