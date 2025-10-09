【Mリーグ】BEAST美しき新キャプテン、旧メンバーと“奇跡”の遭遇
昨シーズンまで麻雀のプロリーグ「Mリーグ」のBEAST X（ビースト・テン）に所属していた菅原千瑛（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が8日、自身のエックスを更新し、今季よりBEASTに加入し、キャプテンに就任した東城りお（連盟）と街で遭遇したことを報告。ファンを驚かせた。
【写真】BEAST X新旧美女が街で遭遇！ 奇跡の2ショット
昨シーズンまで「BEAST X」のメンバーとして戦っていた菅原は、「りおちゃんと超ばったり会いました」と、東城との2ショットを公開。「スタバ買ったり、あのお店見ようかな？とか思いたったりしなければ、多分出会えなかったこのタイミングで。奇跡」と、麻雀関連のイベントや仕事の現場ではなく、まさに偶然の遭遇だったようだ。
東城もこの投稿を引用し、「ポケモン捕まえてたら 野生のひろえたんと遭遇！！」「なんか嬉しくて」と写真を撮ったことを明かし「奇跡w」と興奮にぎみにつづっている。
新旧BEASTのメンバー2人が街で偶然遭遇したという“奇跡”に、ファンも、「なんだかこっちも嬉しくなりました」といった声のほか、「2人とも美しすぎます」「女神過ぎて困る」「永久保存版の2ショット！」といった声も寄せられている。
引用：
「菅原千瑛」エックス（＠hiroesugawara）
「東城りお」エックス（＠RioTojyo）
【写真】BEAST X新旧美女が街で遭遇！ 奇跡の2ショット
昨シーズンまで「BEAST X」のメンバーとして戦っていた菅原は、「りおちゃんと超ばったり会いました」と、東城との2ショットを公開。「スタバ買ったり、あのお店見ようかな？とか思いたったりしなければ、多分出会えなかったこのタイミングで。奇跡」と、麻雀関連のイベントや仕事の現場ではなく、まさに偶然の遭遇だったようだ。
新旧BEASTのメンバー2人が街で偶然遭遇したという“奇跡”に、ファンも、「なんだかこっちも嬉しくなりました」といった声のほか、「2人とも美しすぎます」「女神過ぎて困る」「永久保存版の2ショット！」といった声も寄せられている。
引用：
「菅原千瑛」エックス（＠hiroesugawara）
「東城りお」エックス（＠RioTojyo）