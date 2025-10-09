Ｂｏｙｓ　ｂｅ亀井海聖「リアクションばっちり。鈍感で気づかない」と熱望するあの仕事【ロングインタビュー最終回】

Ｂｏｙｓ ｂｅの亀井海聖（１７）が、高校生活最後の夏を８月の大阪松竹座公演「Ｂｏｙｓ ｂｅ ８ Ｓｕｍｍｅｒ Ｌｉｖｅ」で完全燃焼した。「振り返ってみれば、すごくぜいたくなことをやらせてもらいました」と、来年５月で閉館する同館での公演に感謝。尊敬するｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨（３０）の背中を追いかけ、憧れからさらに高みを目指す。

―個人的にこれから挑戦してみたい仕事は。

「演技がしたいですね。お芝居系をやりたいと思っていますし、あとはドッキリもかけられたい！ 風磨くんがもうドッキリアイドルみたいになっているので、２番手にいきたいぐらい。かけられる側がいいですよ。リアクションもばっちりです。めっちゃビビリで、お姉ちゃんにいたずらで脅かされたりするんですけど、リアクションは問題ない。それに僕、鈍感なんで気づかないです。かけられてマジでビビって、後で『ドッキリです』って出されて『許せない！』までがワンパッケージです」

―芝居はどんな作品を。

「それこそシェークスピアのハムレットとかは風磨くん以降、この事務所の人はやっていないと思うので、僕がやりたいなと思っています。本もお母さんに頼んで買ってもらったけど、当時小５くらいだったんで何が書いてあるかとか、漢字とかも全然読めなかったんです。でも今読み返してみると、やっぱりすごく深い話やなと思って。やってみたいですね」

―グループで挑戦してみたいことは。

「ＳＮＳをファンの人が見てくださるので、ジュニアチャンネルのＹｏｕＴｕｂｅ企画があるんですけど、Ｂｏｙｓ ｂｅだけで何か企画をやったり、１１人でテレビに出たりしたいなと思ってます」

―自身が思うＢｏｙｓ ｂｅの魅力は。

「今の関西ジュニアの中で一番古いグループになるんですけど、関西感全開のグループなんじゃないかな。ギャガーもいますし、僕もドッキリとかなったら体張りますし。ライブでもコンビを組んで漫才するみたいなのもあって、関西の血を受け継いでるなと思います」

―メンバーはどんな存在か。

「家族より一緒にいる時間が最近長くなってきたんで、ほんまに全員兄弟みたいな感じです。大切な家族みたいな感じですし、僕だけかもしれないですけど、ホンマにそのＢｏｙｓ ｂｅっていう居場所が第２の家みたいな感じなんです。入所して１年もたたずにグループに入るというのは珍しいケースなので、恵まれているなと思いますし。でも今やっぱりこうやって関西で一番古いグループになったからには、ＡｍＢｉｔｉｏｕｓにも負けていられないですし、東京のジュニアにも負けていられないなと思っています」

―最後に応援しているたくさんのファンにメッセージを。

「絶対いつかすごい大きな恩返しができるように僕は頑張るので、すごいでっかい、新しい景色とかも見せられるように頑張るので、よそ見せず、ついてきてください」（終わり）

◆亀井 海聖（かめい・かいり）２００８年２月８日、大阪府生まれ。１７歳。１９年に関西Ｊｒ．として活動をスタート。２０年に関西Ｊｒ．内ユニット「Ｂｏｙｓ ｂｅ」のメンバーに選出された。特技は和太鼓、バトン、ダンス。趣味は歌うこと、読書。