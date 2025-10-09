空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出した佐竹。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。本人が回想する空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。四番勝負は、「Ｋ―１」ブランコ・シカティック戦（後編）。

１９９３年４月３０日、代々木第一体育館で初開催された「Ｋ―１グランプリ」で佐竹は、米国のトッド・”ハリウット”・ヘイズと対戦した。アマチュアボクシングの経験があるアメフト選手の圧力は、強烈だった。

「ヘイズは無名でしたから周囲からは、楽に勝てると思われていましたが、そもそもヘビー級で楽に勝てる相手なんていないんです。いざ闘うとやはり、強烈なパワーがある難敵でした」

結果は２回４５秒、右ローキックでＫＯ勝ちしたが佐竹にとって困難な闘いだった。この周囲が持つ先入観と実際に闘う自身とのギャップを背負って闘うことになる。

１回戦は、ホーストがアーツを破り、シカティックがチャンプアを倒し、スミスが後川を判定で下した。準決勝は佐竹対シカティック。ホースト対スミスに決まった。ここで衝撃を覚えた。

「モーリスがこの時はまったく無名だったホーストにＫＯで負けたんですね。当時のモーリスはキック界でヘビー級世界最強と評価されていて、この大会で優勝候補筆頭だったんです。そのモーリスが誰だかわからないホーストに負けて、しかもハイキック一発のＫＯで敗れたことで世界は何と広いのか、自分が知らない強いヤツがまだまだいるな、と衝撃を覚えました」

当時、２７歳の佐竹が４強で挑んだのはシカティックだった。この時、出場選手で３８歳の最年長。大会前はマスコミもファンもノーマークだった。

「オランダで武者修業したときもブランコが在籍していたチャクリキジムで練習していたんですが、まったく存在は知らなかったですね。１回戦を突破して次はブランコだ、となった時は、何とか勝てるかな、と思ってリングに上がりました」

そんな思いは、ゴングが鳴ると打ち砕かれた。

「パンチの一発一発がめちゃくちゃ痛いんです。痛いとしか表現のしようがない強烈な痛さでした。例えれば金づちで頭を殴られるような感覚とでも言えるほどでした。そんなパンチ今までもらったことがなかったです」

強烈なパンチの痛みに衝撃を覚え、３回４５秒、左フックを被弾しＫＯで敗れた。シカティックは決勝でホーストと対戦し１回ＫＯというインパクトを刻み優勝した。戦前は、ファンもマスコミも多くが「佐竹が優勝するだろう」と高をくくっていた。ところが、まったく伏兵のシカティックが優勝したことで「Ｋ―１」のブランドは一夜にして築かれ信用された。そして、それまでは「客が入らない」が定説だった格闘技興行がドル箱となった。格闘技界の新たな扉が開いた瞬間だった。

「第１回のＫ―１で今も覚えていることは、ブランコのパンチのすさまじい破壊力です。今もあの恐ろしいまでの痛さは忘れられません」

第１回の大成功で「Ｋ―１」は、イベントとして定着していく。翌９４年に第２回大会が同じ代々木第一体育館で行われた。

（続く。敬称略。取材・書き手 福留 崇広）