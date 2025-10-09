上田竜也の“かわいい”がさく裂するキュートな笑顔＆キメ顔披露 今1番うるおってほしい人は？
元KAT-TUNの上田竜也が出演する、カネカ食品『わたしのチカラR「カネカQ10R果実グミ」』の新ウェブムービー「かわいい社長篇」が9日より特設サイトで公開される。上田を「株式会社グミは日本を救う」社長に起用し、架空の新会社「株式会社グミは日本を救う」を設立したキャンペーン第2弾となる。
同キャンペーンでは、YouTubeをはじめとする各媒体で関連動画を配信し、YouTubeでの2ヶ月で累計動画再生回数は65万回を超え。新たに制作されたWEBムービー『かわいい社長篇』では、「株式会社グミは日本を救う」の社員たちが上田社長に怒りを爆発。抗議をしに社長室へ入ってきた社員たちを笑顔にさせた、上田社長のキュートな表情とセリフに注目だ。
撮影では今回も“上田社長”としてスーツを身にまとい現れた上田。これまでの社長然とした立ち居振る舞いから一変、「かわいい社長篇」では上田がキュートな笑顔とキメ顔をさく裂。カメラ目線でセリフを言うシーンでは、カットがかかると現場にいた監督やスタッフたちから思わず拍手と歓声が上がった。
撮影の合間には、鼻歌を歌ったり、身体でリズムを取ったりとリラックスする姿も。長時間の撮影ながら、終始和やかな雰囲気のもと、撮影は終了した。
■上田竜也インタビュー
――第一弾のリリースの反響は感じていますか？（SNSや身近な人からの反響など）
アドトラックや電車中吊り広告など、周りから「見たよ」という声をいただくことが多かったので自分でもびっくりしましたが、とても嬉しかったです。SNSでもたくさん話題にしていただけたようで、社長冥利（みょうり）に尽きます。
――第一弾の反響として、売上増加もあったそうですが、その反響を踏まえたコメントをいただけますか？
そもそも味がとてもおいしいですからね！ 引き続きストレスが溜まった時、この味が恋しくなった時、たくさんの方に買っていただけたらと思います。
――最近心が潤った出来事はありますか？
誕生日だったので、いろいろな方にお祝いしてもらえたのがとてもうれしかったです。
――いま一番“うるおって”ほしい人は？
今月末のフェスに出演してくれるNEWSの小山（慶一郎）、Travis Japanの（川島）如恵留、B＆ZAIのメンバーにライブを通じて潤ってほしいと思います。
