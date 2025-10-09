今田美桜、2年半ぶり『anan』表紙 “凛とした美しさ”に着目した“三様”のスペシャルグラビア
俳優の今田美桜が、15日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2467号（マガジンハウス）のスペシャルエディションの表紙を飾る。
【写真】みおちゃんを手ににっこり！デビュー記者発表会に登壇した今田美桜
9月末に最終回を迎えた連続テレビ小説『あんぱん』で主人公・のぶを演じたほか、アンバサダーを務めた「東京2025世界陸上」での活躍も大きな話題となるなど、これまで以上に幅広い世代の支持を集めた今田。約2年半ぶりに表紙を飾る今回は、“凛とした美しさ”を今回はフィーチャー。“飾らない強さ”“マニッシュな横顔”“媚びない自分らしさ”をテーマに、イマドキのハンサムな女性像を3つの衣装で表現。愛らしさと強さを持ち合わせた、今田の新たな魅力を引き出すスペシャルなグラビアを届ける。
まず初めに撮影したのは“飾らない強さ”をテーマにした、水色のシアーシャツにデニムを合わせたリラックス感漂うスタイル。白のTシャツを合わせたコーディネートも用意していたものの、撮影前のフィッティングの際に「シャツ×デニムが、一番私服に近いです」と今田自身から提案が。そんな普段のスタイルに近いコーディネートということもあり、真っ白な布を敷いたセットの前で、寝転んだり、柔らかく微笑んだり、ふと視線を外したりと、今田の自然体の表情を撮影。ナチュラルなメイクとラフな衣装によってより引き立つ、今田の飾らない美しさには、きっと誰もが心つかまれる。
次に撮影したのは、カーキのビッグシルエットのシャツ×パンツにネクタイを合わせた“マニッシュな横顔”がテーマのコーディネート。髪もゆるっと無造作にまとめ、今季トレンドのメンズライクなスタイルに着替え。キュートな笑顔はもちろん、カメラを真っすぐに見つめるクールな佇まいを中心に撮影した。普段の愛らしい今田のイメージとは一味違う、ハンサムな表情はハッと息をのむほどの美しさ…。その強い眼差しに惹かれ、表紙のカットにもその中の1枚を採用した。
最後に撮影したのは“媚びない自分らしさ”をテーマにした、黒のロングワンピース×ヘアにリボンをつけたフェミニンなスタイル。足元にエンジニアブーツを合わせ、ハンサムな印象を残したコーディネートに。「衣装はフェミニンですが、表情やポーズは媚びない女性像を体現したいです」と編集部から撮影のイメージを伝えると、こちらの意図をすぐにくみ取り、あえて膝を立てたり、鋭い視線でカメラを見つめたりと、その世界観を表現。俳優・今田美桜の高い表現力を感じる三者三様、3つのシチュエーション＆衣装で魅せる表情の数々が美しく仕上がっている。
また、インタビューでは、約1年間全力で駆け抜けたという連続テレビ小説『あんぱん』の撮影の思い出と、作品を終えたいま見据える“未来のこと”についてたっぷりと語った。「もともと目標を立てるのは、すごく苦手な性格」と言う今田。そんな彼女が考える、これからの役者人生で磨きたいものとは。さらに忙しい毎日を過ごす中で、リラックスするために自宅で行っているという意外なひとり時間の過ごし方についても深掘り。今田の飾らない素顔が垣間見られる。
【写真】みおちゃんを手ににっこり！デビュー記者発表会に登壇した今田美桜
9月末に最終回を迎えた連続テレビ小説『あんぱん』で主人公・のぶを演じたほか、アンバサダーを務めた「東京2025世界陸上」での活躍も大きな話題となるなど、これまで以上に幅広い世代の支持を集めた今田。約2年半ぶりに表紙を飾る今回は、“凛とした美しさ”を今回はフィーチャー。“飾らない強さ”“マニッシュな横顔”“媚びない自分らしさ”をテーマに、イマドキのハンサムな女性像を3つの衣装で表現。愛らしさと強さを持ち合わせた、今田の新たな魅力を引き出すスペシャルなグラビアを届ける。
次に撮影したのは、カーキのビッグシルエットのシャツ×パンツにネクタイを合わせた“マニッシュな横顔”がテーマのコーディネート。髪もゆるっと無造作にまとめ、今季トレンドのメンズライクなスタイルに着替え。キュートな笑顔はもちろん、カメラを真っすぐに見つめるクールな佇まいを中心に撮影した。普段の愛らしい今田のイメージとは一味違う、ハンサムな表情はハッと息をのむほどの美しさ…。その強い眼差しに惹かれ、表紙のカットにもその中の1枚を採用した。
最後に撮影したのは“媚びない自分らしさ”をテーマにした、黒のロングワンピース×ヘアにリボンをつけたフェミニンなスタイル。足元にエンジニアブーツを合わせ、ハンサムな印象を残したコーディネートに。「衣装はフェミニンですが、表情やポーズは媚びない女性像を体現したいです」と編集部から撮影のイメージを伝えると、こちらの意図をすぐにくみ取り、あえて膝を立てたり、鋭い視線でカメラを見つめたりと、その世界観を表現。俳優・今田美桜の高い表現力を感じる三者三様、3つのシチュエーション＆衣装で魅せる表情の数々が美しく仕上がっている。
また、インタビューでは、約1年間全力で駆け抜けたという連続テレビ小説『あんぱん』の撮影の思い出と、作品を終えたいま見据える“未来のこと”についてたっぷりと語った。「もともと目標を立てるのは、すごく苦手な性格」と言う今田。そんな彼女が考える、これからの役者人生で磨きたいものとは。さらに忙しい毎日を過ごす中で、リラックスするために自宅で行っているという意外なひとり時間の過ごし方についても深掘り。今田の飾らない素顔が垣間見られる。