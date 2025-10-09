元体操のお兄さん・福尾誠、ドラマ初出演が決定 『フェイクマミー』公式「誠お兄さんが登場します!!」
俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（10月10日スタート 毎週金曜 後10：00）の新たなキャストとして、『おかあさんといっしょ』（NHK）の第12代体操のお兄さんとして知られる、“誠お兄さん”こと福尾誠の出演が決定した。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！波瑠、川栄李奈、向井康二、田中みな実ら
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
ドラマ初出演となる福尾が演じるのは、茉海恵の娘・いろは(池村碧彩)が行くサッカー教室の先生役。公式SNSでは「誠お兄さんがドラマに登場します!! お見逃しなく」と呼びかけている。
■第1話のあらすじ
花村薫（波瑠）は東大卒業で前職は大手・三ツ橋商事勤務という輝かしい経歴を持つにもかかわらず、転職活動で大いに苦戦を強いられていた。退職した理由を再三問われるが、「キャリアアップのため」と一点張りの薫。だが、三ツ橋商事以上に社格の高い会社はほぼないに等しく、転職エージェントも困り果てていた。
ある日、薫は不採用になったはずのRAINBOWLAB社長・日高茉海恵（川栄李奈）から、娘の家庭教師として働かないかと話を持ち掛けられる。見るからに元ヤンオーラが漂う茉海恵は、6歳になる非公表の娘・いろは（池村碧彩）を受験させたいと、薫に高額の報酬を提示するのだった。
そして迎えた家庭教師初日。茉海恵の前では物分かりの良いいろはだったが、薫と2人きりになった瞬間、生意気な発言を連発。高待遇でも辞める人が続出する家庭教師の裏事情が詳らかになる。
家庭教師の時間を終え、帰宅した薫のもとに茉海恵からの電話が入る。シッターと行き違いになり、いろはが一人で居ると聞いた薫は、急いで茉海恵の家へ。そこには、物が散乱している中で壁に落書きをするいろはの姿が･･･。薫はいろはを制止しようとするが、その惨状を見てある重大な事実に気付き…
