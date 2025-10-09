オダギリジョーが若手養成所時代に住んでいたという馴染みの街・吉祥寺に降臨。当時の思い出を語りながら、20代のイケイケすぎる写真を公開した。

【映像】オダギリジョーのカッコ良すぎる20代当時（写真あり）

10月8日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。行く先々の居酒屋でクイズに答える「第6回居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が開催された。ゲストはオダギリジョー、ラランド・サーヤ、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎。

今回の舞台は吉祥寺。オダギリはかつて吉祥寺に住んでいたと言い、「役者の養成所で勉強していた時。25年くらい前ですかね」と当時の写真を公開した。披露したのは大きく真っ黒なサングラスをつけたセピア調の一枚。サングラス越しにもスターのオーラが溢れていた。

クイズの舞台になった居酒屋に入ると、オダギリは「毎晩飲みますね。まあまあ深く言っちゃいます」と酒好きを告白。「飲み友はいないです」「全然友達がいない。家で1人で飲みます。家族が寝た後1人でずっと飲んでます」と明かし、サーヤは「じゃあ全然行きます」と押しかけ飲み友に立候補した。