元EXO・LUHAN、アジアツアー日本公演開催中止「病院および専門医の強い勧告を受けた結果」
元EXOのLUHANが、16日に開催する予定だった『2025 LUHAN SEASON4 ASIA TOUR』東京・横浜公演を中止する。健康上の理由だと明かされた。
【写真7点】2023年4月、5年ぶりの日本FCで沸かせたEXO
公式発表では「本人の健康上の理由により、病院および専門医の強い勧告を受けた結果、誠に残念ながら中止とさせていただくこととなりました」と報告。「これまで多大なるご支援とご声援を賜りました皆様に、このようなご報告を差し上げることとなり、心よりお詫び申し上げます。公演を楽しみにされていたファンの皆様、関係者の皆様には深く感謝申し上げるとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
続けて「本人およびスタッフ一同、一日も早い回復と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。再び良い形で皆様とお会いできる日を楽しみにしております」と伝えた。
なお、日本公演に加え、11日開催予定のマレーシア・クアラルンプール公演の中止も発表されている。
