万博の思い出 バズった異例の公式「ヨヤクナシ」の歌動画 「これがラブ&ピース」「公式がこれやるのオモロいw」
大阪・関西万博（大阪・夢洲）が、10月13日で閉幕を迎える。万博公式YouTubeチャンネルでバズったのが「インドネシアパビリオン」の歌（カラオケ）動画だった。
【動画】万博の思い出 インドネシア館「ヨヤクナシ〜ドウゾ〜♪」
万博の公式YouTubeでは、貴重な動画が多数公開されてきたが、再生回数でヒットしたものは意外と少ない。チャンネル登録者数は5.85万人（10月9日現在）。むしろ、YouTuberや個人の来場者が投稿した動画、SNS発信が拡散された印象がある。
そうした中で、8月23日に公式が紹介して注目を集めたのが「【ヨヤクナシ】Indonesia Pavilion」と題した動画。20万回再生を突破している。
インドネシア館の面々が「ヨヤクナシ」「ススンデクダサイ」「ツメテクダサイ」「アイシテル」などと歌って踊る。万博ファンからもすっかり愛される存在となり、一つの目玉となった。動画が、カラオケ風になっているのも特徴。
コメント欄には「これがラブ&ピース」「平和の象徴みたいな気がしてなんか泣きそうになる、、、」「万博の全パビリオンでインドネシアのスタッフさんが一番好き」「予約ナシってだけでここまで人を楽しませるのホントに凄いわ」などと反響。
公式が公開したとあって「公式がこれやるのオモロいw」「カラオケ風なのじわじわくる」といった声も寄せられた。
万博公式YouTubeは、各パビリオンの動画紹介や、貴重なインタビュー動画などもあり、会場に行かずとも楽しめる。
