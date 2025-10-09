¡È¹â¹»No.1Åê¼ê¡ÉÀÐ³À¸µµ¤¡Ö¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×Ì´¤ò·ü¤±¤¿±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ø¡¡Á´¹ñ¤òÀ©¤·¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤¬µÈÊó¤òÂÔ¤Ä
º£Ç¯¤âÌ´¤ò·ü¤±¤¿¡É±¿Ì¿¤Î°ìÆü¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÂçËÜÌ¿¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¡É·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Ê18¡Ë¡£ºÇÂ®158Ò¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç·²ÇÏÀª¤ò½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤¬±¿Ì¿¤ÎµÈÊó¤òÂÔ¤Ä¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅÐÊÌ»Ô¤«¤é¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Ì¾Ìç¡¦·òÂç¹âºê¹â¹»ÌîµåÉô¤ËÆþÉô¤·¤¿ÀÐ³À¡£1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¸©Àª½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÀÐ³À¤¬¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤Ç°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¡É¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿º´Æ£Î¶·î¡Ê18¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¯¡ÖÆó¿Í¤ÇÅê¤²¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
3Ç¯²Æ¡¢·²ÇÏÂç²ñ·è¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±ÑÀï¤Ç¤Ï8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô12¿Í¤ËÂÐ¤·6Ã¥»°¿¶¡£4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤ÇÀ»ÃÏ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Ï½éÀï¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ËÇÔÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢4ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÐ³À¤ÏÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë155Ò¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢2²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÐ³À¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈWBSC U-18 Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¼ç¤ËÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï±äÄ¹8²óÎ¢¡¢1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Çµß±çÅÐÈÄ¤â150Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¹â¹»3Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö1Ç¯À¸¤Î½Õ¤«¤é¼«Ê¬¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·òÂç¹âºê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÐ³À¡£±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¡¢¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·Ì´¤Ø¤ÎÈâ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¢£ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤ ¤²¤ó¤¡Ë
2007Ç¯8·î16ÆüËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¡£¿ÈÄ¹180cm¡¢ÂÎ½Å78Ô¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£·òÂç¹âºê¹â¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï24Ç¯½Õ¤«¤é4µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¡£24Ç¯½Õ¤ÏÍ¥¾¡¡¢25Ç¯½Õ¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì½àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
