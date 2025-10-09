【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは８日、ア・ナ両リーグで地区シリーズ（５回戦制）が行われ、ナ・リーグでは、鈴木と今永が所属するカブス（中地区２位）が４―３でブルワーズ（中１位）を破り、１勝２敗とした。

鈴木は４番右翼で出場し、三回に二塁打を放って４打数１安打。ドジャース（西１位）はフィリーズ（東１位）と対戦。大谷は１番指名打者で出場、先発の山本は五回途中３失点で降板した。

ア・リーグでは、タイガース（中２位）が９―３でマリナーズ（西１位）を破り、２勝２敗となった。ブルージェイズ（東１位）は５―２でヤンキース（東２位）を退け、３勝１敗で突破を決めた。

本拠地のファンが後押し

勝利の瞬間、スタジアムが揺れた。敵地で２連敗してシカゴに戻ってきたカブスが、負ければ敗退という一戦で踏ん張った。

一回表に先制されたが、その裏、先頭のブッシュが右中間へソロを放って、すぐさま同点とした。その後の無死一、二塁では鈴木の右翼への当たりが相手の好守に阻まれた。しかし、続いたチャンスに今季３１本塁打の７番のクロウアームストロングが２点適時打を放った。鈴木は「誰が打っても点になればチームに勢いはつく」と語る。懸命に声援を送ってくれる大勢のファンの後押しを受けながらチーム一丸となり、追い上げてくる強敵ブルワーズを振り切った。

９日の第４戦も、本拠地リグリー・フィールドでの戦いだ。敗れれば終わりの状況は続くが、鈴木は「どんどん思い切って、失敗を怖がらずやっていければいい」と力を込めた。勝って五分に戻せるか。（平沢祐）