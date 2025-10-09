■MLB ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース−フィリーズ（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの山本由伸（27）が地区シリーズ第3戦に先発登板し、4回0/3、67球を投げ、被安打6、奪三振2、四死球1、失点3（自責3）。リーグ優勝決定シリーズに王手をかけているドジャースだが、4回にK.シュワーバーに同点弾を浴びるなど1ー3と逆転を許した。

山本の立ち上がりは先頭のリーグ首位打者のT.ターナー、本塁打王のシュワーバーをテンポ良く打ち取った。3番・B.ハーパーに四球を与えるも続くA.ボームは中飛と無失点に抑えた。

2回、3回は変化球を中心に三者凡退に抑え、ここまでノーヒットに抑えていた山本。打線はフィリーズの先発・A.ノラに対し3回、T.エドマン（30）にソロ本塁打が飛び出し先制点を挙げた。

援護をもらった山本だが4回表、先頭で迎えたシュワバーにカウント2ボールからの3球目、フォーシームを打ち返され、ライトに飛距離138.6mの特大のソロ本塁打を浴びた。同点に追いつかれた山本はさらに無死一塁からボームに右安打を放たれると味方エラーも絡み逆転、無死三塁から5番・B.マーシュにレフトへの犠飛を許し1ー3とリードを広げられた。5回、無死走者無しから連打を浴びたところで山本は降板、2人目・A.バンダ（32）がマウンドに上がった。

山本は今季30試合に先発しチームトップの12勝（8敗）、リーグ2位の防御率2.49をマーク。9月には自身2度目の月間最優秀選手（MVP）に選出された。ワイルドカードシリーズ2回戦ではレッズに6回2/3を投げ2失点（自責0）。2回以降4イニング連続で三者凡退、6回には無死満塁のピンチも無失点に抑える好投を見せた。